Ao menos 21 pessoas morreram e outras dezenas ficaram feridas neste domingo (18) após um trem descarrilar perto de Adamuz, na província espanhola de Córdoba, segundo o Ministério do Interior. O trem colidiu com outro que circulava no sentido contrário.

A polícia informou que 100 pessoas ainda ficaram feridas, 25 delas em estado grave. “O trem Iryo 6189 Málaga descarrilou na linha férrea em Adamuz, colidindo com a linha adjacente. O trem para Huelva, que trafegava na linha adjacente, também descarrilou”, informou a Adif, empresa responsável pela rede ferroviária, em publicação nas redes sociais.

“Acompanhamos com grande preocupação o acidente grave entre dois trens de alta velocidade em Adamuz”, publicou no X a Casa Real espanhola, que expressou condolências aos familiares das vítimas.

A Adif disse que o acidente aconteceu às 18h40 no horário da Espanha (14h40 em Brasília), cerca de dez minutos depois do trem Iryo ter partido de Córdoba em direção a Madri.

A Iryo é uma operadora ferroviária privada, controlada maioritariamente pelo grupo ferroviário estatal italiano Ferrovie dello Stato. O outro veículo envolvido é um Freccia 1000, que fazia o percurso entre Málaga e Madri, afirmou um porta-voz da Ferrovie dello Stato.

Procurada, a Iryo não respondeu imediatamente ao pedido de comentário. Já a Adif suspendeu todos os serviços ferroviários entre Madri e a Andaluzia.

Os serviços de emergência da Andaluzia informaram nas redes sociais que todo o tráfego ferroviário foi interrompido e que equipes de emergência estavam a caminho, incluindo pelo menos nove ambulâncias e veículos de apoio emergencial.

CHAMADAS PARA SOCORROS

Uma mulher chamada Carmen publicou no X que estava a bordo do trem Iryo com destino a Madri. “Dez minutos após a partida [de Córdoba], o trem começou a tremer muito e descarrilou no vagão 6, atrás de nós. As luzes se apagaram.”

Imagens publicadas por outro passageiro do trem Iryo, também no X, mostravam um funcionário da Iryo com um colete fluorescente instruindo os passageiros a permanecerem em seus assentos nos vagões escuros, e aqueles com treinamento em primeiros socorros a vigiarem os demais passageiros.

O funcionário disse aos passageiros que eles seriam retirados quando fosse seguro sair, mas que naquele momento o lugar mais seguro era dentro do trem. Ele também pediu às pessoas que não sobrecarregassem seus celulares para poderem usar as lanternas ao desembarcar.

O passageiro escreveu: “Em nossa cabine estamos bem, mas não sabemos sobre as outras cabines. Há fumaça e estão chamando um médico.”

O governo regional acionou os protocolos de emergência para mobilizar mais recursos para o local do acidente.

Salvador Jimenez, jornalista da RTVE que estava a bordo do trem Iryo, compartilhou imagens mostrando o último vagão tombado, com os passageiros sentados na lateral do vagão, de costas para a câmera.

Jimenez contou à TVE por telefone, ao lado do trem acidentado, que os passageiros usaram martelos de emergência para quebrar as janelas e sair, e que viram duas pessoas sendo retiradas dos vagões tombados em macas.

“Há certa incerteza sobre quando chegaremos a Madri, onde passaremos a noite, ainda não recebemos nenhuma mensagem da companhia ferroviária”, disse. “Está muito frio, mas aqui estamos.”