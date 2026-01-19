Conforme apurou a Gazeta Esportiva, o desfecho positivo da negociação por Arias ficou mais próximo e pode ocorrer já nos próximos dias.
O Fluminense tem a prioridade no retorno de Arias ao Brasil e, para exercê-la, precisa igualar a proposta. O clube do Rio de Janeiro está disposto a usar o dispositivo, de acordo com o presidente Mattheus Montenegro, mas ainda não tomou providências neste sentido.
Com Arias mais próximo, Thiago Almada está distante do Palmeiras. O ex-jogador do Botafogo não está convencido de que a volta ao futebol brasileiro seja o caminho ideal neste momento da carreira, o que levou a negociação a esfriar.
Negociações do Palmeiras no mercado
O Palmeiras já tem um acordo com o estafe do zagueiro Nino e precisa negociar a liberação com o Zenit. A transferência de Jhon Jhon, cria da Academia, à equipe russa pode alavancar as tratativas.
O clube alviverde, por outro lado, também prevê algumas saídas no elenco. A diretoria está perto de vender o atacante Facundo Torres ao Austin FC, dos Estados Unidos. Já Luighi, também atacante, desperta o interesse do Atlético-MG.