2025 foi o ano de Pedro Pascal. Em poucos meses, vimos o ator em diversos projetos que reafirmaram seu status como um dos artistas mais populares e requisitados de Hollywood no momento. Além disso, alguns anos antes, ele teve a oportunidade de trabalhar com um mestre da direção — parceria essa que o marcou de forma intensa.

Nós o vimos no universo Marvel em Quarteto Fantástico: Primeiros Passos, o faroeste político Eddington, a comédia anti-romântica Amores Materialistas e, claro, The Last of Us. Mas uma das produções que Pascal guarda com especial carinho vem do icônico Pedro Almodóvar.

Com esse histórico, em 2023 Almodóvar embarcou em um projeto que, embora não esteja entre os melhores de sua filmografia, certamente foi um dos mais marcantes, tanto pelo conceito quanto pelos protagonistas. Trata-se de um faroeste queer em que Pedro Pascal e Ethan Hawke interpretam ex-amantes que se reencontram após 25 anos.

Intitulado Estranha Forma de Vida, este é o segundo filme de Almodóvar em inglês. É um curta-metragem de apenas 30 minutos que retrata a chegada do cowboy Silva a uma cidade para se encontrar com o xerife Jake. Mas a desculpa de celebrar a antiga amizade não será suficiente quando Silva revelar suas verdadeiras intenções.

Como destaca a Vogue, sua narrativa apresenta uma história que aborda temas como aceitação, a passagem do tempo e o próprio medo. E embora este tenha sido apenas um ensaio para Almodóvar, para Pascal foi uma experiência enriquecedora colaborar com um dos diretores que ele mais admira.

Segundo a estrela de Game of Thrones, em entrevista à Vanity Fair, o primeiro filme de Almodóvar que viu no cinema foi Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, lançado em 1988. Desde então, acompanha o trabalho do cineasta e não perde a oportunidade de elogiar sua maneira de trabalhar.

“Acho que os filmes dele são perigosamente fáceis: nas cores, nas histórias, nas representações, no senso de humor e no drama. Conhecê-lo era como conhecer um rei e um membro da família. Era fácil entendê-lo e fácil venerá-lo. Ele conseguia te deixar à vontade e, ao mesmo tempo, te manter em alerta. Sinto saudades dele e penso nele todos os dias.”

Sem dúvida, este é um exemplo de sonho realizado, e é apenas uma questão de tempo até descobrirmos se os dois Pedros se reunirão para outro filme. Estranha Forma de Vida está disponível na HBO Max.

