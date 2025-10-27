O Ministério Público do Acre cobra explicações da Secretaria de Estado de Saúde sobre o caso de um recém-nascido que chegou a ser declarado morto na noite de sexta-feira (24) e, mais de dez horas depois, foi descoberto vivo pela família, pouco antes do enterro.
Segundo a pasta da Saúde, ele era “prematuro extremo”, com 24 semanas, e estava sem sinais vitais após parto normal, na noite de sexta-feira (24), na Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco.
A unidade de saúde, vinculada ao governo estadual, disse que “todos os protocolos de reanimação foram rigorosamente seguidos pela equipe multiprofissional” e que “o óbito foi constatado e comunicado à família”. Mas, pouco antes do sepultamento, 12 horas após a declaração de óbito, a família percebeu que o bebê estava vivo.
“O recém-nascido apresentou sinais vitais e foi imediatamente levado de volta à maternidade, onde permanece em estado grave sob cuidados intensivos e acompanhamento contínuo da equipe médica e de enfermagem”, continuou a pasta.
Boletim médico divulgado às 12h deste domingo (26) pela maternidade informou que ele está “clinicamente estável”, intubado e em ventilação mecânica, com “redução gradativa dos parâmetros ventilatórios devido à melhora mecânica da respiração”.
“Apresenta-se hemodinamicamente estável, com sinais vitais dentro da normalidade para a idade gestacional”, acrescentou o boletim, assinado pela médica neonatologista Maria do Socorro Avelino.
A Secretaria de Saúde afirma ter instaurado uma apuração interna para esclarecer os fatos.
O governador do Acre, Gladson Cameli (PP), afirmou que determinou o afastamento imediato da equipe médica responsável pela verificação do óbito da criança e a instalação de uma “investigação minuciosa dos fatos”. “Os pais e a população não ficarão sem resposta”, disse ele, em uma rede social.
A reportagem não conseguiu contato com os pais do bebê, que seriam do município de Pauiní, interior do Amazonas.
O Ministério Público do Estado do Acre, por meio da 1ª Promotoria Especializada de Defesa da Saúde, enviou um ofício neste sábado (25) à Secretaria de Estado de Saúde e à Maternidade Bárbara Heliodora requisitando informações sobre o caso.
A promotoria disse que atua para “garantir que todas as circunstâncias sejam devidamente esclarecidas, bem como para apurar responsabilidades e adotar as medidas cabíveis”.
Em nota, a diretora da Maternidade Bárbara Heliodora, Simone Prado, disse que “toda a equipe da unidade manifesta profunda solidariedade à família neste momento delicado e reafirma o compromisso com a ética, a humanização e a segurança no atendimento, colocando-se à disposição dos órgãos competentes para assegurar a transparência de todas as ações”.