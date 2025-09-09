Do impresso ao eletrônico, do eletrônico a uma versão essencialmente nativa digital. Há 133 anos registrando a história do povo mineiro, o Diário Oficial de Minas Gerais, inicialmente Jornal Minas Geraes, agora está de cara nova. Mais intuitivo, acessível e colaborativo, o Novo Portal do Diário Oficial traz aos seus usuários uma interface reestruturada, moderna e totalmente digital.
Fruto de uma política pública que combina preservação da memória e compromisso com a transparência, o novo portal integra um amplo projeto do Governo de Minas que inclui a digitalização de todo o acervo do jornal e muitas outras melhorias que estão por vir.
Entre as principais novidades da plataforma, a interface intuitiva e o carregamento mais rápido prometem facilitar a vida do cidadão que utiliza o serviço, com uma navegação simplificada e mais segurança e agilidade para o usuário de qualquer lugar do mundo.
Acessibilidade ampliada
Com a nova versão, o Governo de Minas vai ampliar também o acesso de pessoas com deficiência ao conteúdo, alcançando, em um primeiro momento, pessoas com deficiência auditiva e, em uma fase seguinte, com deficiência visual, por meio de recursos como audiodescrição.
O secretário de Estado de Governo, Marcelo Aro, ressalta que um povo sem memória é um povo sem história. “Por isso, a importância de se celebrar o papel do Diário Oficial de Minas Gerais, nos últimos 133 anos, e, agora, o novo portal. É o Governo de Minas trabalhando para garantir a continuidade da história do seu povo, a transparência e o acesso à informação, direito de todo cidadão”, afirmou Aro.
O conteúdo veiculado também terá novidades. Com o novo portal, o leitor terá à disposição informações sobre a história do jornal e publicações contendo fatos importantes da história de Minas e do Brasil, além de poder contribuir com sugestões para novas melhorias na plataforma e com o resgate de fatos históricos noticiados pelo jornal.
Digitalização em andamento
Hoje, o veículo conta com 481.583 páginas, ou 54% do acervo do Diário do Executivo, digitalizadas. E o número vai crescer ainda mais.
Em fevereiro deste ano, o Governo de Minas celebrou Acordo de Cooperação Técnica com os poderes Judiciário e Legislativo, para digitalizar o restante do acervo, incluindo os Diários do Legislativo e do Judiciário.
“A digitalização já tem simplificado a vida das pessoas, que não precisam mais vir até Belo Horizonte buscar cópias do Diário Oficial. Com o novo portal, além dessa comodidade, as pessoas terão ainda mais acessibilidade, com uma navegação intuitiva e ágil”, destacou o superintendente de Gestão do Diário Oficial, Rafael Freitas Corrêa, responsável pelo projeto.
A primeira edição do Jornal Minas Gerais foi publicada em 21/4/1892, em Ouro Preto, para marcar o centenário de morte de Tiradentes. Desde 2019, o jornal deixou de ser impresso, circulando exclusivamente em formato eletrônico. De lá para cá, o site acumula mais de 88 milhões de visualizações, o que representa uma média de mais de 12 milhões de visualizações por ano.