Foz do Iguaçu é daquelas viagens que todo brasileiro deve fazer pelo menos uma vez na vida. Se você ainda não conhece a cidade, aproveite nossa seleção de passagens aéreas a partir de R$ 413 ida e volta, já com taxas incluídas.

Os menores preços aparecem em voos da Latam, Azul e Gol saindo de Belo Horizonte, Brasília e Curitiba. Confira alguns destaques (preços de ida e volta):

  • Belo Horizonte → Foz do Iguaçu por R$ 413
  • Curitiba → Foz do Iguaçu por R$ 563
  • Brasília → Foz do Iguaçu por R$ 629
  • São Paulo e outras cidades a partir de R$ 793

Além das Cataratas do Iguaçu, um dos maiores espetáculos naturais do mundo, a cidade ainda surpreende com o Parque das Aves, Itaipu Binacional e a possibilidade de cruzar facilmente para o Paraguai e a Argentina, em Ciudad del Este e Puerto Iguazú.

Passagens aéreas para Foz do Iguaçu

