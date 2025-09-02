Às 9h, a Comissão de Serviços de Infraestrutura vota a gratuidade na correção do nome do passageiro e na transferência de passagem aérea e outros itens. Às 9h30, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo discute emendas para a Lei Orçamentária de 2025. Às 10h, a Comissão de Educação analisa o contrato do pesquisador nas universidades e outros itens. Às 11h, a Comissão de Segurança Pública realiza audiência pública. Às 14h, reunião da Comissão Temporária de senadores que trata das relações bilaterais Brasil–Estados Unidos. Ainda às 14h, a Comissão de Constituição e Justiça debate a redução da jornada de trabalho semanal. Às 14h30, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo discute políticas públicas de saneamento.
Para acompanhar os trabalhos legislativos na íntegra, acesse: senado.leg.br