Rigoni jogou no São Paulo entre 2021 e 2022
Rigoni jogou no São Paulo entre 2021 e 2022 Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

O São Paulo tenta a contratação do atacante Emiliano Rigoni no último dia da janela de transferências.

O que aconteceu

O argentino já passou pelo São Paulo e hoje defende o León (MEX).

Crespo deu aval para que o Tricolor busque o atleta, que foi titular na primeira passagem do treinador no clube. A informação foi inicialmente publicada pela ESPN e confirmada pelo UOL.



Source link