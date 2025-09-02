ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDA HEYECAN BAŞLIYOR
Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonunun ilk tur maçları nefes kesen mücadelelere sahne oluyor. Kupada bu sezon da sürpriz sonuçlar beklenirken, alt liglerden gelen takımlar üst lig temsilcilerine karşı mücadele edecek. Sincan Belediyesi Ankaraspor ile Eskişehirspor arasındaki karşılaşma, kupanın açılış heyecanını yansıtan önemli maçlardan biri olacak.
Ankaraspor ve Eskişehirspor, sezon başı hazırlıklarını tamamladı ve kupa maçına odaklandı. İki ekip de turu geçip yoluna devam etme isteğiyle sahaya çıkacak. Futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği mücadele, 90 dakika boyunca heyecan dolu anlara sahne olacak.
Sincan Belediyesi Ankaraspor-Eskişehirspor maçı 2 Eylül Salı günü saat 16.00’da başlayacak ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
ANKARASPOR-ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
Ziraat Türkiye Kupası 1. tur karşılaşmasında Sincan Belediyesi Ankaraspor ile Eskişehirspor sahaya çıkıyor. Mücadele 2 Eylül Salı günü oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak. Kupada yoluna devam etmek isteyen iki takım da turu geçmek için sahaya çıkacak.
ANKARASPOR-ESKİŞEHİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Ziraat Türkiye Kupası heyecanı futbolseverlerle buluşacak. Ankaraspor ile Eskişehirspor arasında oynanacak olan mücadele A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Böylece futbolseverler karşılaşmayı televizyon ve dijital platformlar üzerinden takip edebilecek.
Karşılaşmayı canlı izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz:
https://www.aspor.com.tr/webtv/canli-yayin
