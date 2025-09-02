A família de Odete Roitman (Debora Bloch) atravessa um tempo difícil, em Vale Tudo, após Afonso (Humberto Carrão) ter sido diagnosticado com leucemia. Isso sem contar o que ocorre às escondidas, envolvendo Leonardo (Guilherme Magon), o filho cuja existência a vilã ignora. Mas, no lado afetivo, a vida da bandida vai de vento em poupa, agora que está noiva de César (Cauã Reymond).

