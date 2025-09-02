A família de Odete Roitman (Debora Bloch) atravessa um tempo difícil, em Vale Tudo, após Afonso (Humberto Carrão) ter sido diagnosticado com leucemia. Isso sem contar o que ocorre às escondidas, envolvendo Leonardo (Guilherme Magon), o filho cuja existência a vilã ignora. Mas, no lado afetivo, a vida da bandida vai de vento em poupa, agora que está noiva de César (Cauã Reymond).
Odete conta à família sobre noivado com César, em Vale Tudo
Relacionados
Ankaraspor – Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası canlı
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDA HEYECAN BAŞLIYOR Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonunun ilk tur maçları nefes kesen mücadelelere sahne oluyor. Kupada bu sezon da sürpriz sonuçlar beklenirken, alt liglerden gelen takımlar üst … Leia mais
São Paulo tenta retorno do atacante argentino Rigoni
Carregando player de áudio Rigoni jogou no São Paulo entre 2021 e 2022 Imagem: Marcello Zambrana/AGIF O São Paulo tenta a contratação do atacante Emiliano Rigoni no último dia da … Leia mais