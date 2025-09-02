Contrato com Instituto AOCP foi assinado e edital GCM Curitiba pode sair a qualquer momento!
Foi divulgado nesta segunda-feira, 1º de setembro, o contrato entre o Instituto AOCP e o Município de Curitiba para realização do novo concurso público da Guarda Civil Municipal.
Assinado no dia 6 de agosto, a vigência do contrato será de 24 meses, cabendo prorrogação por consenso entre as partes mediante assinatura de Termo Aditivo. Com isso, a publicação do edital pode ocorrer a qualquer momento.
Informações do novo concurso da Guarda de Curitiba
Serão ofertadas 100 vagas para o cargo de Guarda Municipal, de nível médio, distribuídas entre ampla concorrência, negros e pessoas com deficiência. A estimativa é de aproximadamente 9 mil inscrições.
Cronograma previsto
- Publicação do Edital: 29/09/2025;
- Período das Inscrições: 02/10 a 04/11/2025;
- Realização das Provas de Conhecimentos: 07/12/2025, no período da tarde.
Etapas e provas do concurso GCM Curitiba
Os candidatos serão avaliados mediante aplicação de:
- 1ª Etapa: prova escrita de conhecimentos teóricos; procedimento de heteroidentificação e análise da comprovação de deficiência (PcD), todas com caráter classificatório e eliminatório;
- 2ª Etapa: prova de aptidão física, com caráter eliminatório;
- 3ª Etapa: investigação social, com caráter eliminatório;
- 4ª Etapa: Avaliação psicológica, com caráter eliminatório.
A Prova Escrita de Conhecimentos Teóricos, com peso 100, tem como exigência o acerto mínimo de 50% das questões, devendo conter 40 questões, contemplando:
- 1) Língua Portuguesa;
- 2) Raciocínio Lógico-Matemático;
- 3) Noções de Informática;
- 4) História e Geografia de Curitiba;
- 5) Noções de Direito (Constitucional, Administrativo, Penal e Processual Penal);
- 6) Legislação.
Já a Prova de Aptidão Física consistirá na aplicação dos testes de Corrida de Velocidade, Teste de Barra Fixa, Salto à Distância, Equilíbrio e Corrida de Vai e Vem em 20 metros (Teste de Leger).
Para conferir mais sobre o contrato e todos os detalhes do concurso GCM Curitiba, acesse nosso artigo na íntegra:
Quer saber tudo sobre concursos previstos?
Confira nossos artigos!
Assinatura Concursos
Assinatura de 1 ano ou 2 anos