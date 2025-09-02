Em Terra Nostra, Gumercindo, Maria do Socorro e as filhas recebem os imigrantes italianos em sua fazenda. Sem muitas opções, eles os acomodam na antiga senzala. Nesse primeiro contato, Matteo chama a atenção de Angélica e Rosana, que ficam impressionadas com o rapaz. Já Marco Antônio se aproxima de Juliana e se oferece para ser seu professor, iniciando uma relação de maior convivência.
Enquanto isso, Rosana e Angélica descobrem que o pai planeja casá-las, o que gera apreensão entre as jovens, já que ambas começam a nutrir sentimentos por Matteo. O clima na fazenda se complica com esses interesses cruzados e com as expectativas de Gumercindo em relação ao futuro das filhas.
Juliana, por sua vez, passa a lidar com uma descoberta delicada: ela está grávida. As empregadas da casa percebem as mudanças no comportamento da moça e desconfiam de sua condição. Preocupadas, comentam com Janete, o que promete movimentar ainda mais os próximos acontecimentos da trama.
A novela Terra Nostra, de Benedito Ruy Barbosa, vai ao ar às 14h45, logo após o Jornal Hoje, na Rede Globo. A trama é exibida de segunda a sábado.
