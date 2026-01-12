Al-Hilal e Al-Nassr vão se enfrentar nesta segunda-feira, 12, às 14h30 (horário de Brasília), pela 15ª rodada da Saudi Pro League, na Kingdom Arena, em Riade.
+ Saiba horários e como assistir aos jogos desta segunda, 12.
O confronto é um duelo direto pela liderança do campeonato, enquanto o Al-Hilal é o líder com 35 pontos, o Al-Nassr está na 2ª colocação, com 31. O time da casa ainda não perdeu nenhum jogo na temporada e está em uma sequência de 18 vitórias consecutivas. Na última rodada, a equipe comandada por Simone Inzaghi recebeu o Al-Hazem e venceu por 3 a 0.
Do outro lado, o Al-Nassr perdeu a liderança e viu a distância aumentar para o adversário nas últimas rodadas, após somar três partidas sem vencer, com duas derrotar e um empate. Antes dessa sequência negativa, a equipe comandada por Jorge Jesus havia vencido as 10 partidas que realizou no campeonato.
Como assistir ao jogo entre Al-Hilal x Al-Nassr hoje?
Al-Hilal e Al-Nassr vão jogar nesta segunda-feira, 12, às 14h30 (horário de Brasília), pela 15ª rodada da Saudi Pro League, na Kingdom Arena, em Riade. A partida terá transmissão do Bandsports, do Canal Esporte na Band (Youtube) e do Canal GOAT.
Prováveis escalações:
Al-Hilal: Mohammed Al-Rubaie; Y. Al-Yami, H. Al-Tambakti, Yusuf Akçiçek e Nasser Al-Dawsari; Rúben Neves, Sergej Milinković-Savić e M. Kanno (Salem Al-Dawsari); Malcom, Darwin Núñez e Marcos Leonardo. Técnico: Simone Inzaghi.
Al-Nassr: Nawaf Al-Aqidi; Sultan Al-Ghanam, Abdulelah Al-Amri, Iñigo Martínez e Saad Al-Nasser; Wesley (Abdullah Al-Khaibari), Marcelo Brozovic, Ângelo Gabriel e Kingsley Coman; Cristiano Ronaldo e João Félix. Técnico: Jorge Jesus.
Odds para Al-Hilal x Al-Nassr:
Resultado final
Betano: Al-Hilal (2.25) – Empate (4.00) – Al-Nassr (2.80)
Bet 365: Al-Hilal (2.15) – Empate (3.90) – Al-Nassr (2.55)
Arbitragem:
Árbitro principal: François Letexier (francês)