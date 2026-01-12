Uma atriz veterana da TV Globo teria sido escolhida para
Na novela escrita por Glória Perez, Solange tinha o bordão “Né brinquedo não!”, que fez sucesso com o público e passou a ser adotado por todo o país. Recentemente, a personagem fez uma breve aparição em Dona de Mim. A atriz não aparecia como cotada até a suposta desistência de Christiane Torloni da atração.
Conforme a Globo, dois Camarotes serão revelados nos intervalos de “Coração Acelerado”, a partir das 19h, e os demais apenas durante o programa ao vivo, que inicia às 22h25.
Além de Solange, estão entre os cotados a ex-bailarina do Faustão Aline Campos, o ator
Henri Castelli
Edílson Capetinha
Quem é Solange Couto?
Solange Couto é natural do Rio de Janeiro e iniciou a carreira artística como dançarina e modelo. Na década de 70, ela ganhou visibilidade no programa comandado por Oswaldo Sargentelli, que abriu portas para a atuação.
Sua estreia como atriz ocorreu em Os Imigrantes (1981), na TV Band. Porém, ela já passou pela extinta Manchete e Record, além da Globo, onde fez seu trabalho mais recente – a atriz esteve em Dona de Mim (2025) como a eterna Dona Jura, de O Clone (2001), dona do bordão “Né brinquedo não!”.
Dentre as novelas de sucesso feitas por Solange, também estão: Sinhá Moça (1986), Kananga do Japão (1989), Renascer (1993) e A Viagem (1994). Na Record, ela esteve em Ribeirão do Tempo (2010) e Balacobaco (2012). O retorno para a Globo ocorreu em 2015, quando foi confirmada no elenco de Malhação: Seu Lugar no Mundo.
Além da carreira como atriz, Solange Couto comandou o programa Bom Dia, Mulher, na RedeTV!, entre 2002 e 2003.
A atriz possui três filhos: Márcio Felipe, Morena Mariah e Benjamim (este último nascido quando ela tinha 54 anos). Solange já foi casada três vezes, sendo o cantor Sidney Magal um de seus ex-maridos.
Solange já declarou ter “nascido três vezes” após sofrer um infarto em 2015 e uma isquemia cerebral, em 2008, que a deixou paralisada por algum tempo.