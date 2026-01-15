Melbourne (Austrália) – Cabeça de chave número 1 no Australian Open, único Grand Slam que ainda não venceu, o espanhol Carlos Alcaraz teve um sorteio interessante nesta quinta-feira e não deve ter grandes obstáculos até uma eventual semifinal, quando pode cruzar com fortes candidatos ao título, o principal deles o alemão Alexander Zverev.
A estreia do líder do ranking será contra o tenista da casa Adam Walton, de 26 anos e atual 79º do mundo. Ele não deve ter dificuldades para chegar nas oitavas, quando devem pintar os primeiros adversários mais perigosos como o compatriota Alejandro Davidovich Fokina e o norte-americano Tommy Paul.
Nas quartas, Alcaraz pode enfrentar nomes como o imprevisível cazaque Alexander Bublik, o italiano Flavio Cobolli, o norte-americano Frances Tiafoe e o australiano Alex de Minaur, que pegou uma estreia das mais duras contra o italiano Matteo Berrettini.
+ Clique aqui e siga o Canal do TenisBrasil no WhatsApp
Somente nas semifinais é que Alcaraz deve ter pela frente rivais capazes de conquistar o título, como o terceiro favorito Zverev, atual vice-campeão, que estreia contra o canadense Gabriel Diallo. O germânico pegou um quadrante mais complicado, podendo cruzar com um campeão de Grand Slam nas quartas: o russo Daniil Medvedev.
Antes disso, porém, Zverev deve ter que superar obstáculos do calibre do britânico Cameron Norrie (terceira rodada) e do russo Andrey Rublev (oitavas de final). Cabeça de chave 18,o argentino Francisco Cerúndolo corre por fora e tem chance de encarar o germânico nas quartas.
Medvedev abre campanha contra o holandês Jesper de Jong e tem tudo para chegar sem sustos pelo menos nas oitavas, quando pode rever o norte-americano Learner Tien, seu algoz na temporada passada. Nesta fase, o russo também tem a possibilidade de cruzar com o canadense Félix Auger-Aliassime.