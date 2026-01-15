O primeiro Grand Slam do ano, o Australian Open, está previsto para acontecer entre os dias 18 de janeiro e 1º de fevereiro e não são apenas os atletas que podem ganhar prêmios milionários.
A organização do evento anunciou um desafio que pode render 10 milhões de dólares australianos — ou quase R$ 36 milhões — para os fãs que conseguirem prever corretamente o vencedor de cada partida antes do início da temporada.
Vale lembrar que as qualificatórias começaram nesta semana e, no total, são 127 partidas para apostar.
Como participar do desafio milionário do Australian Open?
Os interessados devem enviar sua previsão completa do chaveamento através do site ou aplicativo oficial do Australian Open assim que os sorteios de simples forem publicados nesta quinta-feira (15) a partir das 16h no horário local.
No entanto, o desafio está aberto exclusivamente a residentes australianos este ano, com planos de expansão internacional em edições futuras.
As inscrições individuais se encerram no próximo domingo (18), às 10h no horário local, logo depois de terminar as qualificatórias.
Caso nenhum participante consiga um palpite perfeito, serão concedidos prêmios de consolação àqueles com as maiores pontuações em cada sorteio.
João Fonseca vai jogar no Australian Open?
Principal nome do país no circuito masculino, João Fonseca ainda não confirmou sua presença no primeiro Grand Slam do ano após sofrer com problemas físicos nas costas durante as primeiras semanas do ano.
Devido à condição, ele caiu uma posição no ranking ATP ao ficar de fora do ATP 500 de Adelaide, o que impactou diretamente sua pontuação.
Caso confirme presença no Australian Open, ele será o 28º cabeça de chave no sorteio, feito histórico para um tenista brasileiro tão jovem.