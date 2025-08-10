Carlos Alcaraz regresa hoy en el Masters de Cincinnati, justo cuatro semanas después de su último partido oficial: la final que perdió en Wimbledon ante Jannik Sinner. Entre medias se ha saltado el Masters de Canadá, oficialmente por “unas pequeñas molestias musculares”, aunque de fondo asoma el intenso calendario de la ATP. Ya descansado, el español afronta la última parte de la temporada con una meta en el horizonte: “Recuperar el número uno a final de año”. El objetivo puede llegar con la suma de otros objetivos. Todavía restan por disputarse tres Masters 1.000, el último Grand Slam y las ATP Finals. El foco está principalmente orientado hacia el US Open, de grato recuerdo para el tenista de El Palmar, porque en Nueva York conquistó en 2022 el primero de sus cinco grandes, un título que además vino acompañado de su acceso a la cima mundial. Ese trono lo ocupa ahora un sólido Sinner, el rival con quien forja una rivalidad que apunta a histórica. El italiano dispone de una buena ventaja en el ranking, 3.430 puntos, pero su hándicap es que defiende una importante recolecta, 4.330, por solo 860 del español. De entrada, Sinner no puede sumar en Cincinnati, como mucho igualar los 1.000 como campeón del año pasado, y Alcaraz solo se juega 10 puntitos, porque entonces perdió en su debut ante Gael Monfils.

La calculadora sonríe a Carlitos, pero luego hay que convertir esos números en buenas sensaciones en la pista. Aún no sabemos qué versión de Alcaraz vamos a encontrar en este tramo del curso, pero si nos atenemos a su tendencia en la temporada, hay que confiar en sus prestaciones. El murciano lleva cinco trofeos en este 2025, que incluyen un Grand Slam y dos Masters, el único que ha repetido éxito en esta categoría. El desafío es factible. Pero sin agobios. Siempre aliñado con la nueva filosofía con la que quiere acompañar su vida, dentro y fuera de la cancha: “Ser feliz”.

Noticias relacionadas

¡Tus opiniones importan! Comenta en los artículos y suscríbete gratis a nuestra newsletter y a las alertas informativas en la App o el canal de WhatsApp.

¿Buscas licenciar contenido? Haz clic aquí