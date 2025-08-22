Ex-atleta é protagonista de ação de merchandising e campanha para divulgar o Omo Ciclo Rápido
Na noite desta quinta-feira, 21, vai ao ar, no capítulo de Vale Tudo, a ação de merchandising de Omo, que contou com a participação do ex-atleta Usain Bolt.
De acordo com o antecipado pela TV Globo, na sequência, os personagens César (Cauã Reymond) e Olavo (Ricardo Teodoro) encontrarão Bolt na praia, promovendo o produto Omo Ciclo Rápido.
Omo leva Usain Bolt à novela Vale Tudo
A proposta é aliar a agilidade do velocista com as propriedades do novo produto, que promete uma limpeza completa das roupas em 15 minutos.
Além da ação de merchandising, a MullenLowe, que desenvolveu toda a ação, e a IPG Mediabrands, também prepararam outras ações de comunicação envolvendo Bolt.
A partir desta quinta-feira, 21, o ex-atleta ‘invade’ as redes sociais de Omo para divulgar uma promoção em parceria com o Mercado Livre. Na compra de um Omo Ciclo Rápido, o consumidor ganhará outro. A oferta é limitada a 15 mil unidades vendidas.
A imagem da marca no Instagram também foi alterada, passando a exibir o rosto de Bolt. Veja: