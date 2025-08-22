Infecção é causada pela bactéria Yersinia pestis e é transmitida aos humanos através de picadas de pulgas ou contato com animais infectados
Compartilhe esta matéria
Tudo sobre Estados Unidos
As autoridades dos Estados Unidos estão monitorando um caso de peste no país. Um homem, que não teve a identidade divulgada, testou positivo para a doença após ser picado por uma pulga enquanto acampava.
Em comunicado, o condado de El Dorado informou que o paciente está se recuperando em casa e sob os cuidados de profissionais médicos. O último caso da doença infecciosa grave causada pela bactéria Yersinia pestis na região foi em 2020.
Doença costuma ser registrada em áreas rurais dos EUA
De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA, são identificados, em média, sete casos de peste humana a cada ano no país. As autoridades norte-americanas afirmam que a maioria das infecções ocorre em áreas rurais no oeste do território.
A bactéria responsável pela doença está presente em muitas partes da Califórnia. Por isso, a recomendação é que a população adote precauções para evitar a infecção, especialmente ao caminhar ou acampar em áreas onde há roedores selvagens.
Para prevenir a doença, o CDC sugere reduzir os habitats potenciais de roedores limpando arbustos, pilhas de pedras e lixo. Outra alternativa é usar repelente de insetos, bem como produtos de controle de pulgas em animais de estimação.
Leia mais
Peste pode ser mortal
- A infecção é causada pela bactéria Yersinia pestis e é transmitida aos seres humanos através de picadas de pulgas ou contato com animais infectados.
- Os sintomas normalmente começam a ocorrer dentro de duas semanas após a exposição.
- Eles podem incluir febre, calafrios, fraqueza e gânglios linfáticos inchados.
- A doença se manifesta em três formas principais.
- A peste bubônica, a mais comum, causa inchaço doloroso dos linfonodos (bubões).
- A forma pneumônica é transmitida através de gotículas respiratórias e provoca dificuldade para respirar e dor no peito.
- Já a septicêmica, quando a bactéria se espalha pela corrente sanguínea, é mais grave e pode levar a infecção generalizada.
- Em todos os casos o tratamento é feito com antibióticos.
Colaboração para o Olhar Digital
Alessandro Di Lorenzo é formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e atua na área desde 2014. Trabalhou nas redações da BandNews FM em Porto Alegre e em São Paulo.
Bruno Capozzi é jornalista formado pela Faculdade Cásper Líbero e mestre em Ciências Sociais pela PUC-SP, tendo como foco a pesquisa de redes sociais e tecnologia.