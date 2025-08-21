O Brasil perdeu o segundo maior comprador de carne bovina do país mas já ganhou dois novos. Com a retirada dos Estados Unidos,
Filipinas e agora a Indonésia abriram o mercado para a carne brasileira.

A abertura de mercado da Indonésia foi anunciado nesta terça-feira (19) pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). Os governos acordaram os requisitos sanitários para permitir a exportação de carne bovina com osso, miúdos bovinos, produtos cárneos e preparados de carne brasileiros para o país asiático.

A Indonésia é o quarto país mais populoso do mundo, com cerca de 283 milhões de habitantes, e seu mercado é considerado estratégico para a proteína animal. O consumo de carne bovina no país vem crescendo nos últimos anos, impulsionado pelo aumento da renda da população e pela expansão da classe média urbana.

A medida representa uma conquista importante para o Brasil, maior exportador de carne bovina do mundo, e fortalece a parceria comercial com a Indonésia, que em 2024 importou US$ 4,2 bilhões em produtos agropecuários brasileiros, especialmente dos complexos sucroalcooleiro e da soja, fibras e produtos têxteis.

Para o
mercado das Filipinas, o Brasil vai exportar a carne bovina com osso e miúdos.

Com este anúncio, o agronegócio brasileiro alcança 402 aberturas de mercado desde o início de 2023.

Preço dispara nos EUA

Ao passo que o Brasil conquista novos mercados, claro que não do tamanho do Estados Unidos, o país norte-americano vive com altos preços da carne bovina.

Dias após as
tarifas de Donald Trump entrarem em vigor em dezenas de países, os preços das carnes dispararam nos Estados Unidos. Brasileiros que moram no país norte-americano registraram que a carne bovina é a mais afetada e
chega a US$ 69.

O Brasil é o maior exportador de carne bovina dos EUA. Em 2024 foram 229 mil toneladas exportadas aos norte-americanos, sendo
60% da carne para hambúrguer. Para 2025, a previsão era atingir 400 mil toneladas, segundo o setor.



