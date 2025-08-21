O Brasil perdeu o segundo maior comprador de carne bovina do país mas já ganhou dois novos. Com a retirada dos Estados Unidos,
Filipinas
A abertura de mercado da Indonésia foi anunciado nesta terça-feira (19) pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). Os governos acordaram os requisitos sanitários para permitir a exportação de carne bovina com osso, miúdos bovinos, produtos cárneos e preparados de carne brasileiros para o país asiático.
A Indonésia é o quarto país mais populoso do mundo, com cerca de 283 milhões de habitantes, e seu mercado é considerado estratégico para a proteína animal. O consumo de carne bovina no país vem crescendo nos últimos anos, impulsionado pelo aumento da renda da população e pela expansão da classe média urbana.
A medida representa uma conquista importante para o Brasil, maior exportador de carne bovina do mundo, e fortalece a parceria comercial com a Indonésia, que em 2024 importou US$ 4,2 bilhões em produtos agropecuários brasileiros, especialmente dos complexos sucroalcooleiro e da soja, fibras e produtos têxteis.
Para o
mercado das Filipinas
Com este anúncio, o agronegócio brasileiro alcança 402 aberturas de mercado desde o início de 2023.
Preço dispara nos EUA
Ao passo que o Brasil conquista novos mercados, claro que não do tamanho do Estados Unidos, o país norte-americano vive com altos preços da carne bovina.
Dias após as
tarifas de Donald Trump
chega a US$ 69
O Brasil é o maior exportador de carne bovina dos EUA. Em 2024 foram 229 mil toneladas exportadas aos norte-americanos, sendo
60% da carne para hambúrguer