Quais atores de Terra Nostra já morreram? Veja a lista

Terra Nostra, de Benedito Ruy Barbosa, retorna à Globo em 1º de setembro após 25 anos da exibição original.
A novela Terra Nostra, que retorna à programação da Globo em 1º de setembro na faixa Edição Especial, traz à memória do público diversos atores do elenco principal que já faleceram. A produção, originalmente exibida entre 1999 e 2000, contou com a participação de vários artistas veteranos que deixaram seu legado na teledramaturgia brasileira ao longo dos 25 anos desde sua primeira exibição.
Entre os nomes de destaque está Raul Cortez, que interpretou Francesco, par romântico da personagem Paola, vivida por Maria Fernanda Cândido. O ator faleceu em 18 de julho de 2006, aos 73 anos, após enfrentar um câncer de pâncreas.
Lolita Rodrigues, que deu vida à espanhola Dolores, proprietária de uma pensão e mãe da personagem Hortência (Cláudia Raia), morreu em 5 de novembro de 2023. A atriz tinha 94 anos quando faleceu devido a complicações de uma pneumonia.
O elenco também contava com Elias Gleizer no papel do Padre Olavo. Ele faleceu em 16 de maio de 2015, aos 81 anos, após desenvolver falência circulatória causada por bronco-pneumonia.
Mário César Camargo interpretou Anacleto, pai da personagem Paola e marido de Inês (Débora Olivieri). O ator morreu aos 75 anos em 10 de outubro de 2022, vítima de um mal súbito.
Na fazenda de Gumercindo, personagem interpretado por Antonio Fagundes, trabalhava Damião, papel de Gésio Amadeu. O ator faleceu em 5 de agosto de 2020, aos 73 anos, por falência múltipla dos órgãos. Ele estava internado após contrair Covid-19.
Gianfrancesco Guarnieri fez uma participação especial no primeiro capítulo como Giulio, pai de Giuliana, personagem de Ana Paula Arósio. O ator morreu aos 71 anos em 22 de julho de 2006, devido a complicações geradas por insuficiência renal crônica.
Outros artistas que fizeram participações na novela e já faleceram incluem Antônio Abujamra (1932-2005), Chico Anysio (1931-2012), Ilva Niño (1933-2024), Mara Manzan (1952-2009) e Sérgio Viotti (1927-2009).
Terra Nostra foi escrita por Benedito Ruy Barbosa, com colaboração de Edmara Barbosa e Edilene Barbosa, conhecidas como Edi e Edmara. A direção geral foi assinada por Jayme Monjardim, com direção de Marcelo Travesso e Carlos Magalhães.