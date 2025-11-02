De passagem por Foz do Iguaçu (PR), o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), deputado estadual Alexandre Curi (PSD), confirmou a intenção de disputar o governo do estado nas eleições de 2026. À Gazeta do Povo, o parlamentar afirmou que não há dúvidas dentro do grupo político sobre o caminho que pretende seguir.

“Eu sou pré-candidato ao governo do estado. Não tenho essa enrolação de dizer que estou pensando. Já manifestei essa vontade ao governador Ratinho Junior (PSD) e estou preparado para dar continuidade a essa grande gestão”, declarou Alexandre Curi.

No comando do Legislativo estadual desde 2023, ele exerce o sexto mandato consecutivo e disputa internamente a preferência do governador para as próximas eleições com nomes como os dos secretários estaduais Guto Silva (Cidades) e Rafael Greca (Desenvolvimento Sustentável), todos do PSD.

Segundo Curi, o partido chegará unido para disputar a preferência do eleitor em 2026. “O PSD é o maior partido do estado, reúne as grandes lideranças políticas e está coeso em torno do projeto de continuidade. Quem aposta em divisão vai errar. Nós vamos estar juntos”, afirmou.

O deputado reconhece que há outros nomes de peso dentro do partido, mas diz acreditar que a disputa interna será conduzida de forma pacífica. “É natural que haja movimento, que cada um busque se viabilizar. Mas em abril do ano que vem nós vamos sentar todos na mesma mesa, compor e apresentar os melhores nomes ao governo do estado”.

Questionado sobre a possibilidade de um “plano B”, caso não seja o escolhido do partido, Curi foi enfático: “Eu não trabalho com outra hipótese neste momento. Meu projeto é disputar o governo do Paraná. Tenho o apoio de grande parte das lideranças políticas e das prefeituras”.

Curi aposta em base de apoio entre prefeitos

Aos 45 anos, Alexandre Curi tem perfil moderado e é reconhecido por sua atuação municipalista. Nos últimos anos, construiu uma ampla base de apoio entre prefeitos, vereadores e lideranças regionais, considerado pela equipe dele como peça-chave na corrida ao Palácio Iguaçu — e fator que pode pesar a favor dele na escolha do governador Ratinho Junior para a sucessão ao cargo.

O presidente da Alep defende que o próximo governador mantenha o ritmo de obras e investimentos iniciado por Ratinho Junior, especialmente nas áreas de infraestrutura, desenvolvimento regional e apoio ao cooperativismo. “O Paraná vive um ciclo de crescimento econômico e de estabilidade política. O nosso desafio é dar continuidade a isso”, disse.

Sobre as composições partidárias, Curi avalia que a cabeça de chapa deve ser do PSD, mas aposta em uma nova edição de aliança ampla com partidos que integraram a base do atual governo. “Acredito que o candidato ao governo será do PSD, mas os nomes ao Senado e a vice devem vir de outras siglas que estiveram conosco tanto na Assembleia quanto na reeleição do governador”, avaliou ele.

Sem esconder a ambição de ocupar o posto máximo do Executivo estadual, o deputado afirma que a prioridade é seguir articulando nos bastidores e ampliando o diálogo com as bases municipais. “Conheço os 399 municípios do Paraná. Sei o que cada região precisa e me preparei para este momento. São 20 anos de vida pública e uma trajetória voltada a construir pontes entre o governo e os municípios”, destacou.

Só dois mandatos

Curi também comentou a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que limitou a dois mandatos consecutivos a presidência de assembleias legislativas estaduais e câmaras municipais. “Acho correta. Quatro anos é tempo suficiente para fazer uma boa gestão. Sou a favor da alternância de poder e de abrir espaço para novas lideranças”, afirmou.

Em relação à preferência do eleitor para o governo estadual no próximo ano, até o momento, o senador Sergio Moro (União) aparece na frente, com folga. Em levantamento divulgado pela Futura/Apex, em outubro, Moro tem vantagem superior a 20 pontos percentuais para os demais potenciais candidatos.

Pela pesquisa Neokemp, de setembro, Moro alcança 34,6% das intenções de voto, seguido por Requião Filho (PDT). A liderança de Moro também é apontada pelo instituto Paraná Pesquisas, em sondagem eleitoral divulgada em julho: o senador alcança 43,8% da preferência do eleitorado. Em segundo turno, a vantagem dele sobre diversos adversários continua sendo expressiva.

Metodologia das pesquisas citadas:

– Futura/Apex: 800 entrevistados entre os dias 8 e 10 de outubro de 2025. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 3,5 pontos percentuais.

– Neokemp: 1.008 entrevistados, em 103 cidades do estado do Paraná, entre os dias 02 e 03 de setembro de 2025. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 3,1 pontos percentuais.

– Paraná Pesquisas: 1.540 entrevistados, em 62 municípios do Paraná, entre os dias 3 e 6 de julho de 2025. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,5 pontos percentuais.