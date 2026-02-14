Alineación posible del Real Madrid hoy ante la Real Sociedad en LaLiga EA Sports 25/26

Es el duelo del año. El que determinará quién es el mejor equipo de lo que va de 2026. Ningún otro equipo ha firmado más puntos que el Madrid o la Real Sociedad desde las campanadas. Los dos únicos equipos que se mantienen invictos tras 44 días de año. Los blancos han ganado sus cinco partidos ligueros (15 puntos) y los donostiarras han sumado cuatro victorias y dos empates (14). Todo un desafío en el Bernabéu.

Un reto para el que Arbeloa, que se guarda la convocatoria hasta horas antes del partido, tendrá la baza del regreso de Vinicius. El brasileño se perdió el partido de Mestalla por sanción. El primer encuentro en Liga que se perdía esta temporada un jugador que estaba siendo indispensable para el nuevo entrenador. Hasta la sanción, había jugado todos los minutos desde que el salmantino se hizo cargo del banquillo madridista.

La vuelta de Vinicius no es la única novedad en el once. La expectación también dirige las miradas hacia el lateral derecho con el regreso de Trent o de Dani Carvajal. El inglés jugó sus primeros minutos en Mestalla tras dos meses de baja mientras que el capitán ha sido protagonista esta semana después de no haber disputado un solo minuto en los últimos cuatro partidos, que ha visto completos desde el banquillo.

La tercera clave del once está en el centro del campo. Con una posible vuelta de Mastantuono al flanco derecho del ataque, Güler y Camavinga se disputan un sitio en el centro del campo.

El resto del equipo titular parece claro, con Asencio (el canterano, que el viernes cumplió 23 años, ha atravesado un proceso gripal, ya superado) y Huijsen de pareja de centrales y Carreras en el lateral izquierdo. Tchouameni es innegociable en el centro del campo y Valverde es el otro fijo. Para el ataque, el tridente más utilizado por Arbeloa: Mastantuono, Mbappé y Vinicius. Y en la portería, sin lugar a dudas, Thibaut Courtois.

Posible once del Real Madrid ante la Real Sociedad

En resumidas cuentas, el posible once que puede sacar de inicio Arbeloa para medirse con la Real Sociedad está formado por: Courtois; Carvajal o Trent; Asencio, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni, Güler o Camavinga; Mastantuono, Mbappé y Vinicius.

El resto de jugadores disponibles del primer equipo son: Lunin, Rüdiger, Alaba, Mendy, Fran García, Ceballos, Brahim y Gonzalo.

Bajas del Real Madrid

Arbeloa no podrá contar todavía con los lesionados Militao, Bellingham y Rodrygo. El paulista, que de ninguna manera podrá estar en Lisboa al estar sancionado, puede regresar para el partido del sábado 21 en el campo de Osasuna.

Carreras y Mastantuono están apercibidos. Si ven tarjeta ante la Real, no podrán estar la siguiente jornada en El Sadar.

