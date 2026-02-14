Resumo da novela Coração Acelerado de 14 a 28 de fevereiro

Leandro desabafa com Agrado. Leandro explica sua situação para Alaor e sua família, a fim de conseguir o dinheiro para o tratamento de Júlia.
Ronei aconselha Eduarda sobre sua voz. Nora pede que Eliomar guarde seu livro de ervas. Alaor procura Leandro para reparação. Janete pede para conversar com Alaorzinho.
RESUMO DO DIA 16 DE FEVEREIRO
Janete pede que Alaorzinho se afaste dela. Alaorzinho pede a separação a Zilá. Janete anuncia o início oficial de sua cooperativa. João Raul conhece Janete. Zilá convida Ronei para se hospedar na mansão, e Alaorzinho se irrita. Zilá garante a Ronei que impedirá o fracasso do empresário.
RESUMO DO DIA 17 DE FEVEREIRO
Luan nota o interesse de Eduarda por Leandro. Zilá garante a Ronei que impedirá o fracasso do empresário. Alaorzinho descobre que a estrada de acesso a Bom Retorno está interditada, e que o show devido por Ronei não poderá acontecer. Agrado se prepara para contar para João Raul sobre o passado dos dois, mas a chegada de Walmir interrompe sua fala. João Raul desconfia do comportamento do pai, Agrado alerta sobre o vício dele em jogo. Ana Castela chega em Bom Retorno.
RESUMO DO DIA 18 DE FEVEREIRO
Luan finge não saber tocar violão para se aproximar de Eduarda. Agrado encontra Leandro, que conta que vai para São Paulo acompanhar cirurgia da sobrinha. João Raul desconfia das intenções de Leandro com Agrado. Alaorzinho tem uma ideia para manter o show no clube, e Ronei se desespera. Cinara consegue chamar a atenção de Alaor com seu perfil falso na rede de romance. João Raul recebe a visita de Ana Castela. No palco, João Raul faz uma surpresa para Agrado.
RESUMO DO DIA 19 DE FEVEREIRO
Eduarda fica frustrada ao constatar que Leandro é apaixonado por Agrado. Janete aceita dançar com Palhares Leite para se livrar das investidas de Alaorzinho. Cinara seduz Alaor. Agrado e Janete fazem as pazes.
RESUMO DO DIA 20 DE FEVEREIRO
Ronei pede ajuda a Talita para colocar Naiane na lista das “Brabas da Vez”. Agrado diz para Janete que vai revelar ser “Diana” para João Raul em sua noite de núpcias. Leandro parte de moto para São Paulo. Talita anuncia ao vivo que a cooperativa de Janete fará o vestido de noiva de Agrado. Zilá decide que precisa destruir a popularidade da cooperativa. Naiane se desespera ao ver que Agrado a superou em sucesso nas redes sociais. Giovana conversa com Naiane, e sugere de se aliarem para destruir Agrado.
RESUMO DO DIA 21 DE FEVEREIRO
Alaor se prepara para encontrar Clara/Cinara, que dispensa o empresário. Alaor se aproxima de Zuzu. Giovana assedia João Raul, mas Agrado contorna a situação. Ronei garante a Naiane que Giovana atingirá Agrado. Eliomar reúne Zilá e Janete para uma conversa.
RESUMO DO DIA 23 DE FEVEREIRO
Eliomar pede que Janete e Zilá façam as pazes. Giovana invade a casa de João Raul sem que ninguém perceba. Eliomar falece, e todos na cidade de Bom Retorno se compadecem. Nora avisa a Zilá e Janete que Eliomar deixou um testamento. Nora se dá conta de que seu livro de ervas foi roubado, e confronta Cinara. Zilá se revolta ao saber da escolha de Eliomar para o seu testamento.
RESUMO DO DIA 24 DE FEVEREIRO
Zilá afirma a Janete que não desistirá das terras do Caturama. Ronei tem a ideia de aproveitar a imagem de Naiane em um clipe de João Raul, e Alaorzinho se incomoda. Agrado se revolta ao descobrir a presença de Giovana na casa de João Raul. Naiane aprova a ideia de Ronei. Agrado comenta com Zuzu que Walmir não gosta dela. Luan se declara para Eduarda. Alaor desconfia dos pedidos de Clara, e Cinara se alerta. Agrado se irrita ao encontrar uma peça de roupa íntima de Giovanna no quarto de João Raul. Naiane fica satisfeita com o conflito criado por Giovana em João Raul de Agrado.
RESUMO DO DIA 25 DE FEVEREIRO
João Raul afirma que Giovana armou contra ele. Eduarda conta para Agrado sobre a declaração de Luan. Leandro visita Lia e Julinha. Zilá sofre com o afastamento de Alaorzinho. Ronei se insinua para Zilá. Cinara decide apagar o perfil de Clara na rede social e se dedicar ao livro de ervas que roubou de Nora. Agrado comenta com João Raul que encontrou Walmir apostando. Alaor se revolta ao descobrir que Clara apagou seu perfil, e Cinara se preocupa. Janete e Zuzu recebem Nanda Prado na cooperativa. Walmir confronta Agrado.
RESUMO DO DIA 26 DE FEVEREIRO
Eduarda confessa a Luan que não está apaixonada por ele. Alaorzinho revela a Janete que irá se separar de Zilá. Naiane e Ronei atrapalham o romance de João Raul e Agrado. Janete conversa com Zuzu sobre Alaorzinho e Zilá. Luan convida Eduarda para ir ao rancho de João Raul. Cinara promete se vingar de Alaor com seu livro de ervas. João Raul questiona Naiane sobre suas intenções de aportar no rancho de surpresa. Leocádia e Rosalva não encontram o livro de Nora com Cinara.
RESUMO DO DIA 27 DE FEVEREIRO
Cinara encontra uma simpatia para afastar João Raul de Agrado, e Naiane comemora. Rosinha finaliza as refeições de Zilá e Ronei, sem saber que está usando os preparados de Cinara. Rosinha serve o jantar, e todas as pessoas presentes comem, à exceção de João Raul e Agrado. Todos começam a falar verdades sem melindres, e Cinara deduz que Rosinha usou seu preparado na sopa servida. Cinara conta sua história para Rosinha e Cláudio. Janete e Zuzu encontram Alaorzinho e Malvino no restaurante. Adilson provoca Walmir. Ronei se declara para Zilá. Alaorzinho sente ciúmes de Janete.
RESUMO DO DIA 28 DE FEVEREIRO
Zilá pede que Ronei deixe a mansão dos Amaral, e pressiona Cinara para salvar seu casamento com Alaorzinho. Janete, Zuzu e Nanda visitam a construção da sede da cooperativa. Ronei inicia a gravação do clipe de João Raul, Agrado e Naiane. Tom Bastos se encaminha para o rancho. Nanda é denunciada por poluição, e Vilma e Agenor a reconhecem como parceira de Janete na cooperativa. Ronei e Tom se enfrentam. Eduarda pede ajuda a Luan em seu show. João Raul fala com Walmir, que disfarça para o filho que está jogando. Palhares permite que Janete defenda a cooperativa em seu programa.
Produzida nos Estúdios Globo, Coração Acelerado é uma novela criada e escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, com direção artística de Carlos Araújo. Bruna Ferreira assina a produção, e Lucas Zardo, a produção executiva. A direção de gênero é de José Luiz Villamarim.
