ValenciaEl Valencia CF, con muchos problemas en la zaga, recibe al Espanyol en un duelo de realidades opuestas en Mestalla, donde ambos equipos buscarán una victoria para alejarse del descenso en caso del equipo local y para frenar su caída y mantenerse en la lucha por Europa en el equipo visitante.

El Valencia tan solo ha ganado tres partidos en el coliseo valencianista esta temporada y de la última ya se cumplen dos meses. A esta falta de victorias se suma que el ambiente en su estadio cada vez es más hostil, con una afición cansada de la pobre imagen de su equipo, que lucha otra temporada más por no caer a Segunda División. Sin embargo, la comedida ilusión que genera la llegada de Unai Núñez y Guido Rodríguez, aunque ninguno podrá jugar todavía, ha atemperado los ánimos.

Sin ellos, sin los sancionados Gayà y Rivero y sin los lesionados Diakhaby, Agirrezabala, Tárrega y Thierry, Carlos Corberán ha confeccionado un once de circunstancias.

El Valencia solo tendrá un portero del primer equipo disponible, al internacional normacedonio Stole Dimitrievski. Mientras, en defensa José Copete, que está apercibido, y Eray Cömert han arrastrado molestias que no les han permitido entrenar con regularidad. En ataque Dani Raba arrastra molestias en el sóleo pero ha entrado en la convocatoria. Corberán repite el once de Getafe con las variaciones correspondientes por lesión

De inicio formará con Dimitrievski; Jesús Vázquez, Copete, Cömert, Foulquier; Pepelu, Ugrinic, Rioja, Danjuma, Beltrán y Hugo Duro.

El cuerpo técnico de Manolo González no podrá contar para este partido con el lateral Omar El Hilali, sancionado por acumulación de tarjetas amarillas, ni con el delantero Javi Puado, con rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. El delantero Pere Milla está apercibido.

Con todo, el Espanyol formará con Dmitrovic; Rubén Sánchez, Calero, Cabrera, Romero; Pol Lozano, Urko, Terrats; Jofre Carreras, Pere Milla y Roberto Fernández.