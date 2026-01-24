Ver EN VIVO Como 1907 vs. Torino: dónde seguir por TV y ONLINE en streaming





Conocé las opciones para seguir en vivo, por televisión y a través de internet, el encuentro entre Como 1907 y Torino, por Italia – Serie A 2025-2026.

+ Seguinos en

Como 1907 y Torino se enfrentarán este sábado, desde las 11:00, por Italia – Serie A 2025-2026. El encuentro se disputará en el estadio Giuseppe Sinigaglia. A continuación, conocé las opciones para ver en vivo el encuentro por televisión y de manera online.

Como 1907 vs. Torino, EN VIVO: dónde ver por TV y ONLINE

Todos los partidos de la Serie A de Italia son transmitidos en Argentina por Disney+ Premium. Algunos, además, se pueden ver en las distintas señales de ESPN. También vas a poder seguir el minuto a minuto del encuentro en el sitio web www.tycsports.com.

A qué hora juegan Como 1907 vs. Torino, país por país

  • Argentina: 11:00 horas
  • Bolivia: 10:00 horas
  • Brasil: 11:00 horas
  • Chile: 11:00 horas
  • Colombia: 09:00 horas
  • Ecuador: 09:00 horas
  • Estados Unidos (Central): 08:00 horas
  • Estados Unidos (Este): 09:00 horas
  • Estados Unidos (Montaña): 07:00 horas
  • Estados Unidos (Pacífico): 06:00 horas
  • México: 08:00 horas
  • Paraguay: 11:00 horas
  • Perú: 09:00 horas
  • Uruguay: 11:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas



Te puede interesar

El gigante de Europa que ya inició negociaciones por Dibu Martínez
Tras el interés de River, un club de España busca a Benja Domínguez
Aseguran que Dibu Martínez está en la mira de un gigante de Europa
Cristiano dio otro golpe en la Justicia a Juventus en una puja millonaria
El gigante que sigue de cerca a Mastantuono para que sea socio de otro argentino
La frase de Dybala sobre su futuro que ilusiona a todo Boca








Source link