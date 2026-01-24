Ver EN VIVO Como 1907 vs. Torino: dónde seguir por TV y ONLINE en streaming

Conocé las opciones para seguir en vivo, por televisión y a través de internet, el encuentro entre Como 1907 y Torino, por Italia – Serie A 2025-2026.
Como 1907 y Torino se enfrentarán este sábado, desde las 11:00, por Italia – Serie A 2025-2026. El encuentro se disputará en el estadio Giuseppe Sinigaglia. A continuación, conocé las opciones para ver en vivo el encuentro por televisión y de manera online.
Como 1907 vs. Torino, EN VIVO: dónde ver por TV y ONLINE
Todos los partidos de la Serie A de Italia son transmitidos en Argentina por Disney+ Premium. Algunos, además, se pueden ver en las distintas señales de ESPN. También vas a poder seguir el minuto a minuto del encuentro en el sitio web www.tycsports.com.
A qué hora juegan Como 1907 vs. Torino, país por país
- Argentina: 11:00 horas
- Bolivia: 10:00 horas
- Brasil: 11:00 horas
- Chile: 11:00 horas
- Colombia: 09:00 horas
- Ecuador: 09:00 horas
- Estados Unidos (Central): 08:00 horas
- Estados Unidos (Este): 09:00 horas
- Estados Unidos (Montaña): 07:00 horas
- Estados Unidos (Pacífico): 06:00 horas
- México: 08:00 horas
- Paraguay: 11:00 horas
- Perú: 09:00 horas
- Uruguay: 11:00 horas
- Venezuela: 10:00 horas
