Semana marcada por volatilidade entre Small Caps da B3 (01/09/2025 a 05/09/2025), com destaque para empresas de setores variados, influenciadas por resultados operacionais, aquisições e eventos corporativos.
A semana de 01 a 05 de setembro de 2025 fechou com desempenho positivo para as Small Caps listadas na B3 (BOV:SMLL), que registraram variação média de +2,34%. Do total de empresas do índice, 88 ações avançaram, 42 recuaram e 10 permaneceram estáveis ao longo do período, mostrando um ambiente de predominância de ganhos, ainda que com fortes oscilações pontuais.
Entre as maiores altas da semana, ALPARGATAS (BOV:ALPA4) avançou 11,78%, impulsionada pelo sólido desempenho de suas marcas de calçados e produtos esportivos. ANIMA (BOV:ANIM3) subiu 12,35%, refletindo confiança do mercado em seu crescimento no setor educacional privado. AZUL (BOV:AZUL4) disparou 67,65% após reportar forte recuperação operacional nos EUA, com Ebitda de R$709 milhões em julho e receita líquida de R$2 bilhões. BHIA (BOV:BHIA3), grupo Casas Bahia, valorizou-se 32,35% impulsionado por reestruturação societária e fortalecimento do conselho. CBAV (BOV:CBAV3) ganhou 15,38% com expansão de serviços de call center e atendimento logístico, destacando-se no setor de terceirização.
Entre as maiores baixas da semana, REAG Investimentos S/A (BOV:REAG3) perdeu -9,32%, após fim de seu conselho consultivo. BRAVA ENERGIA (BOV:BRAV3) caiu 9,13%, impactada por incertezas regulatórias no setor de energia. DASA (BOV:DASA3) recuou 7,14% após revisão de guidance e ajustes em seu portfólio hospitalar. AZZA (BOV:AZZA3) perdeu 5,67% em reação à transição na liderança da marca Hering. PNVL (BOV:PNVL3) caiu 4,37% diante de notícias de ajustes operacionais e de estoque. FRAS-LE (BOV:FRAS3) caiu 3,57% após anúncio de reorganização estratégica da liderança da companhia.
O Monitor Performance ADVFN (https://br.advfn.com/ferramentas/monitor-performance) permite que investidores acompanhem, em tempo real, o ranking de performance das Small Caps diariamente, semanalmente, mensalmente e anualmente, oferecendo uma visão detalhada sobre as tendências do mercado e os ativos com melhor desempenho.
Destaques Semanais do Momento B3
Entre os destaques do Momento B3 (https://br.advfn.com/jornal/tag/momento-b3), as maiores altas foram:
- AZUL (BOV:AZUL4): recuperação judicial nos EUA com Ebitda ajustado de R$709 milhões.
- BLUA (BOV:BLAU3): captações de R$51,5 milhões para expansão da capacidade fabril.
- MOVIDA (BOV:MOVI3): valorização de 13,58%, beneficiada por crescimento no setor de mobilidade e aluguel de veículos.
- SEER (BOV:SEER3): educação, alta de 12,73% impulsionada por resultados operacionais e expansão de unidades.
- JSL (BOV:JSLG3): avanço de 12,61% em função de contratos logísticos estratégicos e fortalecimento do portfólio de transporte.
Entre os destaques que registraram baixa:
- BRAVA (BOV:BRAV3): queda de 9,13%, impactada por desafios regulatórios.
- DASA (BOV:DASA3): baixa de 7,14%, com ajustes em portfólio e guidance revisado.
- AZZA (BOV:AZZA3): -5,67%, transição na liderança da marca Hering.
- REAG (BOV:REAG3): queda -9,32% por encerramento de conselho consultivo e centralização de decisões.
- PNVL (BOV:PNVL3): -4,37%, ajustes operacionais e impacto em estoques.
O Momento B3 oferece diariamente resumos de eventos corporativos essenciais, permitindo aos investidores acompanhar decisões estratégicas, aquisições, reorganizações societárias e movimentos de mercado das empresas listadas na B3.
Resumo dos Eventos Corporativos da Semana
- AZUL (BOV:AZUL4): resultado operacional robusto em recuperação judicial, aumento da confiança do mercado, variação semanal +67,65%.
- BLUA (BOV:BLAU3): captações com BNDES Finame para expansão fabril, variação semanal +7,81%.
- BHIA (BOV:BHIA3): eleição de novo conselho de administração, reforço em governança, variação +32,35%.
- CBAV (BOV:CBAV3): expansão em serviços de call center, alta de 15,38%.
- ALPARGATAS (BOV:ALPA4): forte demanda por produtos esportivos, +11,78%.
- BRAVA (BOV:BRAV3): incertezas regulatórias, -9,13%.
- DASA (BOV:DASA3): ajustes em portfólio hospitalar, -7,14%.
- AZZA (BOV:AZZA3): mudança na liderança da Hering, -5,67%.
- PNVL (BOV:PNVL3): ajustes operacionais, -4,37%.
- REAG (BOV:REAG3): encerramento do conselho consultivo, -9,32%.
