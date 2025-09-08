O começo da semana será marcado por tempo instável no Sul do Brasil. Nesta segunda-feira, 8, a formação de um ciclone extratropical na altura do Uruguai e do Rio Grande do Sul traz risco de chuvas intensas, tempestades pontuais e ventos fortes à região. A previsão mostra possibilidade de rajadas entre 70 e 80 km/h em áreas de serra e litoral, além de acumulados expressivos de precipitação que podem causar alagamentos e inundações, principalmente no território gaúcho.
Região Sul sob alerta de ciclone
Segundo os mapas meteorológicos, o Rio Grande do Sul será o Estado mais impactado, com previsão de chuvas generalizadas, algumas acompanhadas de descargas elétricas. Em Santa Catarina e no Paraná, o volume de precipitação será menor, mas ainda há possibilidade de instabilidades. O avanço da frente fria associada ao ciclone mantém risco de rajadas intensas, sobretudo na serra gaúcha e catarinense, onde o vento pode superar os 80 km/h.
As imagens de satélite mostram ainda o avanço de bandas de nebulosidade e precipitação desde o Paraguai em direção ao Sul do Brasil, o que reforça o alerta de condições adversas. O ciclone tende a se deslocar rapidamente para o oceano, mas seus efeitos serão sentidos ao longo de todo o dia. As informações são do site Meteored.
Sudeste sente efeitos do ciclone
No Sudeste, o tempo será de transição. Enquanto São Paulo e Minas Gerais registram sol e calor, com máximas entre 28°C e 38°C em algumas localidades, áreas do Espírito Santo e do norte fluminense devem permanecer com céu encoberto e chuva fraca. Belo Horizonte terá máxima de 26°C, enquanto Vitória não deve ultrapassar os 26°C. No Rio de Janeiro, a capital deve chegar a 28°C, mas com maior nebulosidade no norte do Estado.
O Centro-Oeste segue sob predomínio de tempo firme, com destaque para as altas temperaturas. Cuiabá deve atingir 40°C, enquanto Campo Grande chega a 30°C e Brasília a 31°C. A umidade relativa do ar permanece baixa em várias áreas, condição que favorece desconforto térmico e riscos à saúde, como ressecamento das vias respiratórias.
O litoral do Nordeste segue sob instabilidade nesta segunda-feira. Cidades como Salvador, Maceió, Natal e Fortaleza apresentam previsão de pancadas de chuva intercaladas com períodos de sol. As máximas variam de 25°C a 27°C. No interior, o tempo permanece firme e quente, sem previsão de precipitação.
A Região Norte terá variação entre tempo firme e pancadas de chuva isoladas. Manaus registra máxima de 31°C e Santarém, 32°C, ambas sob sol entre nuvens. Em Boa Vista e São Gabriel da Cachoeira, a previsão mostra pancadas de chuva, com temperaturas em torno de 31°C. Palmas, capital do Tocantins, terá predomínio de sol, com máxima de 35°C.
O que esperar do tempo nesta segunda-feira
O dia 8 de setembro será marcado por instabilidades expressivas no Sul do Brasil, associadas à formação de um ciclone extratropical. Chuvas intensas e ventos fortes colocam em alerta os Estados da região, especialmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Enquanto isso, o Centro-Oeste enfrenta calor extremo, o Norte registra pancadas isoladas, o Nordeste mantém instabilidade no litoral e o Sudeste apresenta temperaturas contrastantes.
