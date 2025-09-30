To help you more easily discover and take advantage of the growing list of Alexa+ capabilities and add-ons, we’re soon launching a new Alexa+ Store. The Alexa+ Store will serve as a central destination where you can explore, discover, and enable tens of thousands of devices and services from well-known brands like TaskRabbit, Fandango, Priceline, Uber, Lyft, Thumbtack, GrubHub, and Yahoo Sports; manage new or existing subscriptions like Amazon Music, Amazon Kids+, Alexa Emergency Assist; and further personalize your Alexa experience.

Source link