Amep usará tecnologia a laser para mapear cidades da Grande Curitiba

A Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep) homologou a licitação para elaborar um Plano de Proteção Ambiental e Reordenamento Territorial (PPART) em quatro Unidades Territoriais de Planejamento (UTPs) da Região Metropolitana de Curitiba. O plano visa atualizar diretrizes de planejamento urbano em áreas estratégicas localizadas em bacias hidrográficas, conciliando desenvolvimento e preservação ambiental.

O PPART abrangerá as UTPs de Pinhais, Guarituba, Itaqui e Quatro Barras. Essas áreas funcionam como zonas de transição entre centros urbanos e regiões de proteção ambiental usadas para abastecimento de água, exigindo atenção especial no planejamento devido à pressão por ocupação.

O estudo fará um amplo levantamento de campo, incluindo aerolevantamentos com tecnologia laser, análises da qualidade da água e mapeamento detalhado de nascentes e áreas de preservação. O objetivo é fornecer um diagnóstico atualizado das dinâmicas urbanas, ambientais e socioeconômicas dessas regiões.

“A Região Metropolitana de Curitiba cresceu, novas tecnologias surgiram para apoiar o trabalho do Poder Público e esse novo Plano pretende trazer o que há de mais moderno neste processo. Com certeza será um avanço importante para estas áreas que são consideradas sensíveis para a nossa região”, afirmou o coordenador do Departamento de Planejamento Metropolitano da Amep, Raul Gradovski.

Atualização necessária

Segundo o presidente da Amep, Gilson Santos, as legislações que instituíram essas UTPs são de 1999 e algumas não são revisadas desde 2009. O novo plano busca modernizar a gestão dessas áreas consideradas sensíveis para a região metropolitana.

O Consórcio PPART 2025, formado pelas empresas Cobrape, Tese e Aerosat, venceu a licitação com valor de R$ 3.635.995,83. O prazo de execução é de 18 meses, com previsão de conclusão até o final de 2027.

A elaboração do PPART está alinhada ao Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana de Curitiba e ao Sistema Integrado de Gestão e Proteção dos Mananciais, visando uma atuação coordenada entre Estado e municípios na gestão do território e proteção dos mananciais.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉