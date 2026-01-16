“Acho que sim, tem grandes chances. Se tiver alguém interessante, ele vai com tudo”, afirmou Lucas, ao comentar a possibilidade de novos romances. No BBB anterior, Jonas viveu envolvimentos com duas participantes, Monique Amin e Renata Dávila, algo que, segundo o amigo, não está descartado desta vez. “Ele deixou bem claro que estava solteiro e que iria se divertir lá dentro”, completou.
Amigo de Jonas acredita em novo romance no BBB 26: ‘Ele vai com tudo’
