A 18ª rodada da 2. Bundesliga coloca frente a frente Fortuna Düsseldorf e DSC Arminia Bielefeld. Ambas as equipes enfrentam dificuldades na parte de baixo da tabela e precisam de pontos urgentemente para se distanciar do rebaixamento. O Düsseldorf, 16º colocado, está ligeiramente fora da zona de perigo, enquanto o Bielefeld, em 14º, tem apenas dois pontos de vantagem. Com campanhas inconsistentes, o confronto promete ser decisivo para o restante da temporada.

Forma recente e estatísticas do Fortuna Düsseldorf

Fortuna Düsseldorf encerrou 2025 em boa fase ao vencer o SpVgg Greuther Fürth por 2 a 1 no dia 20 de dezembro. Esse triunfo trouxe confiança antes da pausa de inverno. Apesar disso, o desempenho geral segue preocupante: cinco vitórias, dois empates e dez derrotas na liga. O time marca em média 0,9 gols por jogo e sofre 1,6 gols, evidenciando fragilidade defensiva e pouca eficiência ofensiva.

Nos últimos cinco jogos, o Düsseldorf registrou duas vitórias e três derrotas, com média de um gol marcado e 1,4 sofrido por partida. De forma animadora, mostrou capacidade de competir até o fim, tendo marcado mais de 0.5 gols no segundo tempo em cada um dos últimos onze compromissos. Isso indica um time que cresce ao longo do jogo e encontra gols tardiamente, mesmo quando o resultado final não é positivo.

Em casa, o Düsseldorf tem se mostrado mais sólido, conseguindo os dois empates e algumas vitórias importantes diante de sua torcida. O recente triunfo sobre o Fürth destacou a capacidade da equipe de reagir sob pressão, com gols de Cedric Itten e Florent Muslija. No entanto, a falta de consistência ainda é o grande obstáculo na briga pela permanência.

Forma recente e estatísticas do Arminia Bielefeld

Arminia Bielefeld também tem enfrentado uma temporada difícil. Com cinco vitórias, quatro empates e oito derrotas, o time está apenas dois pontos acima do Düsseldorf. No ataque, a média é de 1,6 gols marcados por partida, mas as falhas defensivas custam caro: 1,4 gols sofridos em média. A dificuldade em transformar empates em vitórias tem impedido a equipe de subir na classificação.

Nos últimos cinco jogos, o Bielefeld não venceu: foram dois empates e três derrotas. O resultado mais recente, um 1 a 1 contra o Hertha BSC no dia 19 de dezembro, mostrou alguma resistência, especialmente ao suportar a pressão final do adversário. No entanto, o desempenho fora de casa segue sendo o maior problema: apenas uma vitória como visitante nesta temporada, ainda em agosto, contra o Holstein Kiel. Desde então, o time não tem conseguido ser consistente longe de seus domínios.

Historicamente, o Bielefeld tem dificuldades em Düsseldorf. Nos últimos cinco confrontos diretos, venceu apenas uma vez, enquanto o Düsseldorf conquistou três triunfos e houve um empate. O duelo mais recente terminou com uma vitória de 5 a 1 para o Düsseldorf em agosto de 2025, resultado que os visitantes certamente ainda têm em mente.

Análise do jogo e visão tática

O confronto coloca frente a frente dois times com fragilidades parecidas. A instabilidade defensiva do Düsseldorf enfrenta a falta de poder de ataque do Bielefeld, o que deve resultar em um jogo cauteloso e com poucos gols. Ambos entendem a importância de não perder para um rival direto na luta contra o rebaixamento, o que deve influenciar um início de partida mais conservador.

As atuações recentes do Düsseldorf em casa sugerem que o time tem capacidade de conquistar pontos importantes, principalmente diante de adversários do mesmo nível. A tendência de marcar no segundo tempo pode ser novamente determinante caso consigam manter a solidez inicial. Já o Bielefeld precisará reencontrar o bom desempenho ofensivo e evitar os erros de concentração que têm custado tantos pontos.

Diante do contexto, o duelo deve ser equilibrado, com as equipes priorizando a solidez defensiva em detrimento do risco ofensivo. Os números apontam para um confronto disputado, onde um gol pode decidir o resultado. O fator casa e o momento um pouco melhor do Düsseldorf podem oferecer leve vantagem, mas a motivação do Bielefeld em encerrar o jejum de vitórias também será decisiva.

Fortuna Düsseldorf x Arminia Bielefeld Palpite

Com base nos dados e nas tendências recentes, o palpite BetMines para este duelo da 2. Bundesliga aponta para um jogo com poucos gols. As duas equipes têm dificuldades em marcar com regularidade, e os confrontos anteriores costumam ser decididos por placares apertados. Assim, o resultado mais provável é Menos de 3.5 gols, refletindo a postura cautelosa e o momento atual dos times.

Palpite BetMines para Fortuna Düsseldorf x Arminia Bielefeld:

Menos de 3.5 gols é o mais esperado neste confronto, com ambas as equipes focadas em evitar erros defensivos em um duelo crucial na luta contra o rebaixamento.