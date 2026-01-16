O Al Ittihad enfrenta o Al-Ettifaq pela 16ª rodada do Campeonato Saudita 2025/2026. A partida acontece nesta sexta-feira (16), às 14h30 (horário de Brasília).
As equipes chegam em momentos diferentes para o confronto. O Ittihad acumula sete jogos de invencibilidade, enquanto o Ettifaq vem de derrota para o Al Khaleej.
Confira o nosso palpite, veja onde assistir e as prováveis escalações para o jogo de Al-Ittihad x Al-Ettifaq hoje.
Al Ittihad – Sete jogos de invencibilidade
O Al Ittihad não perde há sete partidas. Neste período, o time de Benzema e cia conquistou seis vitórias e empatou uma vez.
Após os resultados recentes, o Al Ittihad assumiu a 6ª colocação do Campeonato Saudita com 27 pontos conquistados em 14 partidas (oito vitórias, três empates e três derrotas, tendo 28 gols marcados e 17 sofridos).
Jogando em casa, o clube tem oscilado bastante. São quatro triunfos e três derrotas como mandante na Saudi Pro League.
Contra o Al-Ettifaq, o técnico Sérgio Conceição não poderá contar com o brasileiro Fabinho, suspenso por expulsão.
Últimos Jogos do Ittihad
- Dhamk 1 x 1 Al Ittihad – Campeonato Saudita – 13/01
- Al Kholood 1 x 4 Al Ittihad – Campeonato Saudita – 09/01
- Al Ittihad 1 x 0 Al Taawon – Campeonato Saudita – 03/01
Al Ettifaq – Vem de derrota na Campeonato Saudita
Na última segunda-feira (12), o Al Ettifaq foi derrotado pelo Al Khaleej por 2 a 1. Antes disso, o clube acumulava sete jogos de invencibilidade.
Devido o revés, o Al Ettifaq estacionou na 7ª colocação do Campeonato Saudita com 22 pontos (seis vitórias, quatro empates e quatro derrotas, tendo 24 gols à favor e 25 contra).
Como visto acima, o sistema defensivo tem sido um problema para o time. O Ettifaq possui média de 1,7 gols sofridos por jogo na Saudi Pro League 2025/2026.
Para o jogo de hoje, contra o Al Ittihad, o técnico Saad Al-Shehri deve escalar o time em formação 4-4-2, com Moussa Dembélé e Wijnaldum no ataque.
Últimos Jogos do Al Ittifaq
- Al Ettifaq 1 x 2 Al Khaleej – Campeonato Saudita – 12/01
- Al-Najma SC 3 x 4 Al Ettifaq – Campeonato Saudita – 08/01
- Al Ettifaq 2 x 0 Al-Okhdood – Campeonato Saudita – 02/01
Prováveis Escalações do Al-Ittihad x Al-Ettifaq
O Ittihad deve entrar em campo com:
- Rajkovic; Al Shanqeeti, Danilo Pereira, Sharahili, Kadesh; Al Bishi, Kanté, Roger Fernandes; Diaby, Bergwijn e Benzema. Técnico: Sérgio Conceição.
A provável escalação do Al-Ittifaq
- Rodak; Khateeb, Hendry, Hind, Calvo; Duda, Ali, Nkota, Medrán; Wijnaldum e Moussa Dembélé. Técnico: Saad Al-Shehri.
Palpites Al Ittihad x Al Ettifaq – Ambas Marcam
Al Ettifaq e Al Ittihad são equipes qualificadas ofensivamente, mas que costumam ceder oportunidades de gols aos adversários.
Vale destacar que 71% dos jogos do Al-Ettifaq no Campeonato Saudita tiveram gols para os dois lados.
Considerando tais fatores e a tendência de um confronto aberto, os palpites do FogãoNET são: Mais de 2,5 gols e Ambas Marcam – Sim.
|Al Ittihad x Al Ettifaq Palpites
|Aposta
|Palpite
|Melhor Odd
|Total de Gols
|Mais de 2,5
|1.50 na Blaze
|Ambas Marcam
|Sim
|1.70 na Bet7k
As odds citadas foram conferidas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas a mudanças. Sugerimos que você consulte a casa de apostas para obter os dados mais recentes.
Saiba Onde Assistir Al Ittihad x Al Ettifaq
A partida entre Al Ittihad x Al Ettifaq vai ser transmitida em:
- TV: BandSports;
- Streaming Ao Vivo: Canal GOAT (Youtube), Esporte na Band (Youtube);
Mais Dicas de Palpites no Jogo
A seguir, confira mais dicas de apostas para o jogo do Al Ittihad:
Al Ittihad vence – 1.35 na Novibet
O Al Ittihad é superior tecnicamente ao Al Ettifaq e tem a vantagem de jogar em casa, onde é ainda mais eficiente.
Dessa forma, o palpite para o time de Benzema e cia vencer é uma alternativa interessante.
Ficha Técnica do Confronto
- Partida: Al Ittihad x Al Ettifaq
- Competição: Campeonato Saudita 2025/2026
- Data: 16/01/2026
- Horário: 14:30 (Horário de Brasília)
- Local: Estádio King Abdullah Sports City
- Transmissão: Canal GOAT (Youtube), BandSports e Esporte na Band (Youtube)
