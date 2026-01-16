O Al Ittihad enfrenta o Al-Ettifaq pela 16ª rodada do Campeonato Saudita 2025/2026. A partida acontece nesta sexta-feira (16), às 14h30 (horário de Brasília).

As equipes chegam em momentos diferentes para o confronto. O Ittihad acumula sete jogos de invencibilidade, enquanto o Ettifaq vem de derrota para o Al Khaleej.

Confira o nosso palpite, veja onde assistir e as prováveis escalações para o jogo de Al-Ittihad x Al-Ettifaq hoje.

Al Ittihad – Sete jogos de invencibilidade

O Al Ittihad não perde há sete partidas. Neste período, o time de Benzema e cia conquistou seis vitórias e empatou uma vez.

Após os resultados recentes, o Al Ittihad assumiu a 6ª colocação do Campeonato Saudita com 27 pontos conquistados em 14 partidas (oito vitórias, três empates e três derrotas, tendo 28 gols marcados e 17 sofridos).

Jogando em casa, o clube tem oscilado bastante. São quatro triunfos e três derrotas como mandante na Saudi Pro League.

Contra o Al-Ettifaq, o técnico Sérgio Conceição não poderá contar com o brasileiro Fabinho, suspenso por expulsão.

Últimos Jogos do Ittihad

  • Dhamk 1 x 1 Al Ittihad – Campeonato Saudita – 13/01
  • Al Kholood 1 x 4 Al Ittihad – Campeonato Saudita – 09/01
  • Al Ittihad 1 x 0 Al Taawon – Campeonato Saudita – 03/01

Al Ettifaq – Vem de derrota na Campeonato Saudita

Na última segunda-feira (12), o Al Ettifaq foi derrotado pelo Al Khaleej por 2 a 1. Antes disso, o clube acumulava sete jogos de invencibilidade.

Devido o revés, o Al Ettifaq estacionou na 7ª colocação do Campeonato Saudita com 22 pontos (seis vitórias, quatro empates e quatro derrotas, tendo 24 gols à favor e 25 contra).

Como visto acima, o sistema defensivo tem sido um problema para o time. O Ettifaq possui média de 1,7 gols sofridos por jogo na Saudi Pro League 2025/2026.

Para o jogo de hoje, contra o Al Ittihad, o técnico Saad Al-Shehri deve escalar o time em formação 4-4-2, com Moussa Dembélé e Wijnaldum no ataque.

Últimos Jogos do Al Ittifaq

  • Al Ettifaq 1 x 2 Al Khaleej – Campeonato Saudita – 12/01
  • Al-Najma SC 3 x 4 Al Ettifaq – Campeonato Saudita – 08/01
  • Al Ettifaq 2 x 0 Al-Okhdood – Campeonato Saudita – 02/01

Prováveis Escalações do Al-Ittihad x Al-Ettifaq

O Ittihad deve entrar em campo com:

  • Rajkovic; Al Shanqeeti, Danilo Pereira, Sharahili, Kadesh; Al Bishi, Kanté, Roger Fernandes; Diaby, Bergwijn e Benzema. Técnico: Sérgio Conceição.

A provável escalação do Al-Ittifaq

  • Rodak; Khateeb, Hendry, Hind, Calvo; Duda, Ali, Nkota, Medrán; Wijnaldum e Moussa Dembélé. Técnico: Saad Al-Shehri.

Palpites Al Ittihad x Al Ettifaq – Ambas Marcam

Al Ettifaq e Al Ittihad são equipes qualificadas ofensivamente, mas que costumam ceder oportunidades de gols aos adversários.

Vale destacar que 71% dos jogos do Al-Ettifaq no Campeonato Saudita tiveram gols para os dois lados.

Considerando tais fatores e a tendência de um confronto aberto, os palpites do FogãoNET são: Mais de 2,5 gols e Ambas Marcam – Sim. 

Al Ittihad x Al Ettifaq Palpites
Aposta Palpite Melhor Odd
Total de Gols Mais de 2,5 1.50 na Blaze
Ambas Marcam Sim 1.70 na Bet7k

As odds citadas foram conferidas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas a mudanças. Sugerimos que você consulte a casa de apostas para obter os dados mais recentes.

Apostas são permitidas apenas para maiores de 18 anos!

Saiba Onde Assistir Al Ittihad x Al Ettifaq

A partida entre Al Ittihad x Al Ettifaq vai ser transmitida em:

  • TV: BandSports; 
  • Streaming Ao Vivo: Canal GOAT (Youtube), Esporte na Band (Youtube);

Mais Dicas de Palpites no Jogo

A seguir, confira mais dicas de apostas para o jogo do Al Ittihad:

Al Ittihad vence – 1.35 na Novibet

O Al Ittihad é superior tecnicamente ao Al Ettifaq e tem a vantagem de jogar em casa, onde é ainda mais eficiente.

Dessa forma, o palpite para o time de Benzema e cia vencer é uma alternativa interessante.

Ficha Técnica do Confronto

  • Partida: Al Ittihad x Al Ettifaq
  • Competição: Campeonato Saudita 2025/2026
  • Data: 16/01/2026
  • Horário: 14:30 (Horário de Brasília)
  • Local: Estádio King Abdullah Sports City
  • Transmissão: Canal GOAT (Youtube), BandSports e Esporte na Band (Youtube)

