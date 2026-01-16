A quelques heures de la confrontation face aux Merlus en ouverture de la 18e journée de Ligue 1 McDonald’s (coup d’envoi 19h), voici les chiffres à retenir, compilés par notre fournisseur de Opta
Un virage à prendre en championnat. Désireux d’obtenir leur premier succès dans l’élite depuis celui obtenu ici-même au Stade Louis-II face au Paris Saint-Germain (1-0), les joueurs de l’AS Monaco reçoivent le FC Lorient ce vendredi soir en Principauté (19h). Mais avant le coup d’envoi de cette rencontre, découvre les statistiques compilées par notre fournisseur Opta. 📊
L’AS Monaco n’a remporté qu’un seul de ses huit derniers matchs contre Lorient en Ligue 1 (5 nuls, 2 défaites), c’était en avril 2023 (3-1). Les Rouge et Blanc, qui ont perdu le match aller en Bretagne (1-3), ont en revanche toujours pris au moins un point contre les Merlus sur une saison dans l’élite.
La formation du Morbihan est invaincue lors de ses six dernières rencontres de Ligue 1 (2 victoires, 4 nuls), soit sa meilleure série depuis septembre-octobre 2022 (8).
De son côté, le club de la Principauté a marqué lors de 14 de ses 15 réceptions du FC Lorient en championnat (27 buts inscrits), la seule exception étant en février 2022 (0-0).
Les Merlus n’ont remporté aucun de leurs 13 derniers déplacements en Ligue 1 (4 nuls, 9 défaites), restant muet à neuf reprises sur ces rencontres. Ces derniers ont d’ailleurs glané 13 points de moins à l’extérieur qu’à domicile dans l’élite cette saison (3 contre 16 au stade du Moustoir), différentiel le plus important.
Les Bretons ont subi seulement 164 tirs dans l’élite cette saison, deuxième plus faible total derrière le Paris Saint-Germain (145). Néanmoins, 16.5% d’entre eux ont été convertis en but (27/164), plus haut ratio de l’élite.
Folarin Balogun a inscrit quatre buts contre Lorient en championnat, ne faisant mieux face à aucune autre équipe. Sa première réalisation avec l’AS Monaco était d’ailleurs contre les Merlus en septembre 2023.
L’attaquant lorientais, Bamba Dieng, a inscrit six buts lors de ses trois derniers matchs toutes compétitions confondues (1 en Ligue 1, 5 en Coupe de France), c’est autant que lors de ses 26 précédents en professionnel. Il compte déjà autant de buts cette saison qu’en 2024-2025 (6) et a trouvé la faille lors de chacune de ses trois dernières sorties, une première en club.
S’il dispute ce match de la 18e journée de Ligue 1 McDonald’s, Aleksandr Golovin connaîtrait sa 250e apparition avec l’AS Monaco toutes compétitions confondues depuis son arrivée au Club en 2018.