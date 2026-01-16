A plataforma de streaming Prime Video anunciou que o ator Ryan Hurst, 49, será o personagem Kratos, na série original “God of War” nesta quinta-feira (15).
O papel marca o retorno dele à franquia, já que ele dublou anteriormente o deus nórdico Thor no videogame “God of War: Ragnarok”. Kratos, por sua vez, é o deus da guerra titular e o protagonista da série e da franquia de jogos.
A história de “God of War” acompanha Kratos, um guerreiro espartano, que após ser enganado por Ares e matar sua própria família, se torna o Deus da Guerra, buscando vingança contra o Monte Olimpo e eventualmente se mudando para a mitologia nórdica, onde precisa criar seu filho Atreus enquanto lida com os novos deuses nórdicos.
Por meio de aventuras e embates épicos, ele tenta ensinar o filho a ser um deus, enquanto Atreus tenta ensinar seu pai a ser um humano melhor.
A série terá direção do ganhador do Emmy Frederick E.O. Toye nos dois primeiros episódios e roteiro do showrunner e produtor executivo Ronald D. Moore.
Além disso, a produção executiva fica a cargo de Maril Davis, Cory Barlog, Naren Shankar, Matthew Graham, Asad Qizilbash, Jeff Ketcham, Hermen Hulst, Roy Lee e Brad Van Arragon. Joe Menosky, Marc Bernardin, Tania Lotia e Ben McGinnis assinam como co-produtores executivos.
Veja o visual da série inspirada no jogo: