Pontos principais Espanyol e Girona fazem um duelo de dois times que vivem um recorte recente bem distinto na competição

O time da casa vem de duas partidas sem vencer e precisa se recuperar para voltar a briga pela vaga na Champions

Por outro lado, o Girona emplacou duas vitórias seguidas e vem embalado para conquistar o terceiro triunfo

Os dois times da Catalunha se enfrentam em uma partida que tem tudo para ser interessante, já que apesar das posições na tabela, as equipes vivem momentos totalmente distintos no recorte recente da competição.

Aqui vamos mostrar as melhores dicas de apostas e as Super Odds para quem quer fazer palpites em Espanyol x Girona. Acompanhe!





🎯 Kike Garcia – Para ter 3 ou mais finalizações por 1.50 na BetMGM

O atacante do Espanyol tem uma média de três finalizações por jogo, de forma que esse mercado com Super Odd 1.50 na BetMGM nos parece uma boa dica de apostas, que tem tudo para bater com o time da casa atuando em casa, onde sempre é forte e domina os adversários.





⚽ Mais de 2,5 gols no jogo por 2.09 na Betboom

Apesar dos dois últimos confrontos entre os times terem terminado em 0x0, e das partidas do Espanyol não terem tanta bola na rede, os jogos do Girona mais recentes têm sido movimentados. Logo, o mercado “mais de 2,5 gols” com Super Odd 2.09 na Betboom é uma ótima escolha.





✅ Espanyol para vencer por 1.95 na Betano

Mesmo com a derrota em seu último jogo como mandante, e das duas vitórias seguidas do Girona longe de casa, o Espanyol chega como o grande favorito, em nossa opinião, e a Super Odd 1.95 na Betano nos parece ser sempre uma boa opção de aposta.





Melhores Palpites para Espanyol x Girona – La Liga 2026

🚩 Menos de 9,5 escanteios: 1.83 na BetMGM A soma da média de cantos dos dois times é inferior a oito, por isso que o mercado “menos de 9,5 escanteios” com odd 1.83 na BetMGM é uma aposta confiável, em nossa opinião. 🚫 Daley Blind – Para cometer 1 ou mais faltas: 1.67 na Betboom O espanhol do Girona tem uma média de mais de 0,5 faltas por partida e acreditamos que deve bater nesse jogo entre rivais da Catalunha. A odd 1.67 na Betboom é bem interessante e faz esse mercado valer a pena. 🔒 Girona – Handicap +0,5: 1.91 na Betano O Girona vem embalado com duas vitórias seguidas e promete dar trabalho ao Espanyol neste duelo de catalães. Assim, vemos o handicap +0,5 por 1.91 na Betano como uma escolha atrativa, já que a aposta só é perdida se o time visitante for derrotado.

Quais as Melhores Odds para Espanyol x Girona Hoje?

O Espanyol recebe o Girona em busca de se reabilitar na competição e tentar entrar no G4, agora que está a quatro pontos do Atlético de Madrid. Já o time visitante quer continuar pontuando para subir ainda mais na tabela.

Espanyol x Girona Melhores Sites 1.93 3.40 4.20 BetMGM 1.89 3.28 4.20 Betboom 1.95 3.30 4.25 Betano

Onde apostar em Espanyol x Girona hoje?

A Betboom tem Super Odds bem interessantes, mas não acaba por aí. Ela tem o cashback diário para esportes que paga até 6% de reembolso e ainda o programa fidelidade, com recompensas exclusivas para jogadores fiéis.

Ficha Técnica de Espanyol x Girona

Partida: Espanyol x Girona

Torneio: La Liga

Data e Horário: 16/01/2026

Local: RCDE Stadium, Cornella de Llobregat

Onde Assistir: Disney+ (Streaming)

Espanyol e Girona fazem um duelo de catalães que estão em momentos diferentes na temporada. Enquanto o Espanyol não vence a duas partidas, o Girona emplacou duas vitórias consecutivas e ganhou moral para a continuidade do campeonato. Fique atento a mais Super Odds para a La Liga.