Pontos principais
-
Espanyol e Girona fazem um duelo de dois times que vivem um recorte recente bem distinto na competição
-
O time da casa vem de duas partidas sem vencer e precisa se recuperar para voltar a briga pela vaga na Champions
-
Por outro lado, o Girona emplacou duas vitórias seguidas e vem embalado para conquistar o terceiro triunfo
Os dois times da Catalunha se enfrentam em uma partida que tem tudo para ser interessante, já que apesar das posições na tabela, as equipes vivem momentos totalmente distintos no recorte recente da competição.
Aqui vamos mostrar as melhores dicas de apostas e as Super Odds para quem quer fazer palpites em Espanyol x Girona. Acompanhe!
+18 / Jogue com Responsabilidade
+18 / Jogue com Responsabilidade
+18 / Jogue com Responsabilidade
Confira agora os melhores
bônus e promoções
de Super Odds para Espanyol x Girona pela La Liga!
🎯 Kike Garcia – Para ter 3 ou mais finalizações por 1.50 na BetMGM
O atacante do Espanyol tem uma média de três finalizações por jogo, de forma que esse mercado com Super Odd 1.50 na BetMGM nos parece uma boa dica de apostas, que tem tudo para bater com o time da casa atuando em casa, onde sempre é forte e domina os adversários.
BetMGM BR Características
- Apostas em diversos mercados de esportes populares
- Odds competitivas para diferentes eventos esportivos
- Apostas ao vivo com atualizações em tempo real
+18 / Jogue com Responsabilidade
⚽ Mais de 2,5 gols no jogo por 2.09 na Betboom
Apesar dos dois últimos confrontos entre os times terem terminado em 0x0, e das partidas do Espanyol não terem tanta bola na rede, os jogos do Girona mais recentes têm sido movimentados. Logo, o mercado “mais de 2,5 gols” com Super Odd 2.09 na Betboom é uma ótima escolha.
BetBoom Características
- Odds de apostas competitivas
- Seleção de eventos feita por país
- Transmissão dos eventos esportivos por vídeo e gráficos
+18 / Jogue com Responsabilidade
✅ Espanyol para vencer por 1.95 na Betano
Mesmo com a derrota em seu último jogo como mandante, e das duas vitórias seguidas do Girona longe de casa, o Espanyol chega como o grande favorito, em nossa opinião, e a Super Odd 1.95 na Betano nos parece ser sempre uma boa opção de aposta.
Super Odds & Ofertas Diárias
Betano Características
- Dezenas de esportes e mercado
- Betano App
- Esportes de nicho
Play responsibly. SIGAP Application 0001/2024, authorized by SPA/MF Ordinance No. 246 of 2025.
Melhores Palpites para Espanyol x Girona – La Liga 2026
Vamos ver os melhores palpites para fazer as suas apostas em Espanyol x Girona nos principais
sites de apostas!
🚩 Menos de 9,5 escanteios: 1.83 na BetMGM
A soma da média de cantos dos dois times é inferior a oito, por isso que o mercado “menos de 9,5 escanteios” com odd 1.83 na BetMGM é uma aposta confiável, em nossa opinião.
🚫 Daley Blind – Para cometer 1 ou mais faltas: 1.67 na Betboom
O espanhol do Girona tem uma média de mais de 0,5 faltas por partida e acreditamos que deve bater nesse jogo entre rivais da Catalunha. A odd 1.67 na Betboom é bem interessante e faz esse mercado valer a pena.
🔒 Girona – Handicap +0,5: 1.91 na Betano
O Girona vem embalado com duas vitórias seguidas e promete dar trabalho ao Espanyol neste duelo de catalães. Assim, vemos o handicap +0,5 por 1.91 na Betano como uma escolha atrativa, já que a aposta só é perdida se o time visitante for derrotado.
Quais as Melhores Odds para Espanyol x Girona Hoje?
O Espanyol recebe o Girona em busca de se reabilitar na competição e tentar entrar no G4, agora que está a quatro pontos do Atlético de Madrid. Já o time visitante quer continuar pontuando para subir ainda mais na tabela.
Veja abaixo quais as melhores odds para Espanyol x Girona nas principais
casas de apostas regulamentadas.
|Espanyol
|x
|Girona
|Melhores Sites
|1.93
|3.40
|4.20
|BetMGM
|1.89
|3.28
|4.20
|Betboom
|1.95
|3.30
|4.25
|Betano
Onde apostar em Espanyol x Girona hoje?
Descubra agora onde apostar em Espanyol x Girona aproveitando as melhores Super Odds e outras vantagens nas principais
casas de apostas
que encontramos!
BetMGM
BetMGM Brasil
- Aplicativo mobile disponível para Android na Play Store
- Roleta de Ouro com prêmios diários de até R$500
- Streaming ao vivo grátis da Libertadores e Sul-Americana
- Não oferece Super Odds diárias no futebol
Essa se destaca como uma das
novas casas de apostas
que mais faz sucesso entre brasileiros, já que conta com vantagens como as dicas de apostas exclusivas, as Super Odds, mercados especiais de jogadores e várias opções bônus, incluindo lucro turbinado e o Bolão BetMGM.
Betboom
Betboom: Prós e Contras
- Tem um app Android disponível na Play Store
- Há um programa de cashback diário de até 8%
- Conta com um programa VIP de 100 níveis
- Suporte 24/7
- Não tem pagamento antecipado de 2 gols no futebol
A Betboom tem Super Odds bem interessantes, mas não acaba por aí. Ela tem o cashback diário para esportes que paga até 6% de reembolso e ainda o programa fidelidade, com recompensas exclusivas para jogadores fiéis.
Betano
Betano: Prós e Contras
- App disponível na Play Store
- Cassino e aba de bets de alta qualidade
- Variedade de ofertas diárias
- Nem sempre oferta a Roda da Sorte
A Betano é uma das principais casas para
apostar em futebol
e uma escolha bem segura para quem quer apostar com Super Odds. Ela oferece cotações aumentadas em mercados simples, em apostas combinadas especiais e ainda tem boosts de odds no bet builder. Aproveite também as odds turbinadas em apostas múltiplas.
Ficha Técnica de Espanyol x Girona
- Partida: Espanyol x Girona
- Torneio: La Liga
- Data e Horário: 16/01/2026
- Local: RCDE Stadium, Cornella de Llobregat
- Onde Assistir: Disney+ (Streaming)
Espanyol e Girona fazem um duelo de catalães que estão em momentos diferentes na temporada. Enquanto o Espanyol não vence a duas partidas, o Girona emplacou duas vitórias consecutivas e ganhou moral para a continuidade do campeonato. Fique atento a mais Super Odds para a La Liga.