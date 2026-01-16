– A gente tem que descansar dos atletas. Fizemos nossa parte de trabalho de hoje: o recovery. E agora é concentrar pra essa partida que é muito importante para o clube Atlético-PI, para eles, principalmente, e pra todo o estado do Piauí. A gente sabe da importância do jogo, sabemos que o jogo é muito difícil, a equipe do Guanabara City é muito qualificada, uma das melhores equipes que classificou (para as oitavas), e a gente vai estar ficado em buscar essa vitória. Pé no chão, tranquilidade, trabalhando muito que, com certeza, a gente vai conseguir ter sucesso – comentou Wildinho, técnico do Atlético-PI sub-20.
Atlético-PI é dono da maior campanha de um clube do Piauí na Copinha
Relacionados
Andreas Skov Olsen signs for Rangers on loan – but can he rediscover swagger?
So after struggling in Italy and Germany – but thriving in Belgium and Denmark – might it be that the standard of the Scottish Premiership might be more suited to…
Espanyol x Girona – Super Odds e Palpites do Futebol
Pontos principais Espanyol e Girona fazem um duelo de dois times que vivem um recorte recente bem distinto na competição O time da casa vem de duas partidas sem vencer…