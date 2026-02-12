Amor de Carnaval: 5 signos que poderão se apaixonar na folia

Com o Carnaval de 2026 acontecendo sob a influência de um eclipse solar, o clima de festa ganha uma camada extra de intensidade emocional. Eclipses costumam marcar viradas, revelações e encontros inesperados. Na astrologia, esse fenômeno ilumina desejos escondidos e acelera conexões, criando um cenário propício para paixões rápidas, intensas e, em alguns casos, transformadoras.

A seguir, veja quais são os signos propensos a se apaixonar no Carnaval de acordo com a astróloga Eunice Ferrari!

1. Leão

Os nativos de Leão poderão viver uma paixão digna dos romances de cinema (Imagem: Orion art | Shutterstock)

O eclipse tocará diretamente o coração leonino. Um simples olhar bastará para acender uma chama antiga, quase familiar. Poderá viver uma paixão intensa, digna dos romances do cinema, daquelas que fazem o tempo parar e que deixam marcas depois que a terça-feira termina.

2. Libra

Os nativos de Libra sentirão uma espécie de reconhecimento em relação a alguém (Imagem: Orion art | Shutterstock)

Regido por Vênus, Libra sentirá o eclipse como um chamado ao encontro romântico. Existirá grande chance de se apaixonar por alguém que espelha seus desejos escondidos. Não será só uma simples atração, sentirá uma espécie de reconhecimento, algo como: “onde você esteve esse tempo todo?”.

3. Escorpião

Os nativos de Escorpião poderão se apaixonar de forma visceral (Imagem: Orion art | Shutterstock)

Escorpião não sabe viver “meias paixões”. O eclipse que marca este Carnaval ativará seu magnetismo, sua química e prometerá um envolvimento imediato. Poderá se apaixonar de forma visceral, profunda e transformadora, com direito a um antes e um depois bem definidos. Poderá não ser apenas um amor de Carnaval.

4. Peixes

Os nativos de Peixes entrarão no Carnaval com o coração aberto (Imagem: Orion art | Shutterstock)

Peixes entrará no Carnaval com o coração aberto e os limites dissolvidos. O eclipse potencializará encontros cármicos, olhares que falam sem palavras e conexões com sua alma. Cuidado apenas para não idealizar demais. No entanto, desta vez, a magia poderá ser real.

5. Gêmeos

Os nativos de Gêmeos poderão se apaixonar pela inteligência de alguém (Imagem: Orion art | Shutterstock)

Uma gostosa surpresa do eclipse: um encontro casual, uma conversa despretensiosa ou uma gargalhada no meio da multidão poderá virar uma paixão inesperada. Poderá se apaixonar pela inteligência, pela curiosidade ou, simplesmente, pelo jogo. No entanto, em alguns dias, o eclipse mudará as regras.

Por Mariah Santos