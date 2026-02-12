Pontal do Sul transforma preservação em diferencial turístico

Pontal do Sul, no litoral do Paraná, construiu uma trajetória própria entre as praias urbanas do estado. Mais do que um destino de verão, o balneário funciona como ponto de chegada de visitantes, porta de acesso à Ilha do Mel e espaço de convivência entre moradores, pescadores, pesquisadores e turistas. Essa multiplicidade ajudou a moldar uma identidade que combina vocação turística, relevância científica e atenção constante às questões ambientais.

Para a vice-prefeita de Pontal do Paraná, Patricia Millo Marcomini (PSD), o balneário ocupa papel central no desenvolvimento local. “Pontal do Sul é um dos principais ativos turísticos do município, fundamental para o desenvolvimento econômico e para o fortalecimento da nossa imagem como destino litorâneo”, afirma.

Segundo Patricia, a praia cumpre função estratégica ao acolher visitantes e conectar diferentes experiências, mantendo o compromisso com a preservação do patrimônio natural. A proximidade com áreas ambientalmente protegidas e o mar de características mais calmas reforçam esse perfil.

Pontal do Sul também se destaca pela função náutica e por ser ponto de embarque para atividades de ecoturismo. Durante a alta temporada, recebe grande fluxo de visitantes. Já fora do verão, mantém rotina marcada pela presença da comunidade local e pela atuação de instituições acadêmicas instaladas na região.

Pontal do Sul investe em estrutura e planejamento

Nos últimos anos, o município direcionou esforços para qualificar a infraestrutura urbana e os espaços públicos do balneário. Entre as ações estão obras de pavimentação e drenagem, voltadas à melhoria da mobilidade e à redução de alagamentos, além da revitalização da passarela principal, da estrutura de embarque para a Ilha do Mel e da implantação de um mirante.

A requalificação de áreas ao longo da orla buscou tornar os espaços mais acessíveis e funcionais. “São iniciativas que fortalecem o turismo, valorizam os espaços públicos e elevam a qualidade de vida da população”, resume a vice-prefeita.

Patricia destaca ainda a construção da escultura da Tartaruga-de-Couro, que se tornou novo marco urbano e símbolo do compromisso ambiental do município. Na área ambiental, a gestão municipal tem priorizado projetos de contenção da erosão e intervenções em estruturas marítimas, com o objetivo de preservar a faixa de areia, proteger a costa e garantir maior segurança à navegação.

Paralelamente, programas de educação ambiental estão sendo desenvolvidos na rede municipal de ensino. Além disso, a presença do Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná (UFPR), instalado em Pontal do Sul, contribui para aproximar ciência e gestão pública. A atuação de pesquisadores fornece subsídios técnicos para decisões relacionadas à conservação ambiental, à gestão costeira e ao planejamento territorial.

União do turismo e da preservação ambiental

Unir o crescimento turístico à preservação ambiental é apontado como um dos principais desafios do balneário. A pressão sobre a infraestrutura durante a alta temporada, a mobilidade urbana e a necessidade de proteger áreas sensíveis, como manguezais, exigem planejamento contínuo.

Esse conjunto de fatores ajudou a posicionar Pontal do Sul no ranking internacional do Centro Internacional de Formação em Gestão e Certificação de Praias (CIF Playas) que avalia a qualidade ambiental, gestão sustentável e a experiência do visitante. No levantamento mais recente, o balneário aparece na 126ª colocação entre 200 praias avaliadas em 11 países, sendo a única representante do Paraná na lista.

No recorte nacional, ocupa a 27ª posição entre as praias brasileiras analisadas. O estudo considera critérios técnicos como qualidade ambiental, infraestrutura, segurança, acessibilidade e gestão do espaço costeiro. Para a vice-prefeita, esse reconhecimento é consequência de um trabalho consistente. “O destaque é resultado de uma estratégia permanente de aprimorar a infraestrutura e preservar o ambiente natural, mas também reflete práticas sustentáveis que já vinham sendo adotadas”, diz.

Para os próximos anos, a perspectiva da administração municipal é consolidar o balneário como destino turístico de referência, com foco na qualidade dos serviços e na sustentabilidade.

