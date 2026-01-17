Conhecida por sua personalidade marcante e por momentos que renderam grande repercussão na televisão, Ana Paula Renault voltou aos holofotes ao integrar o elenco do Big Brother Brasil 26. Ao longo dos anos, ela construiu uma imagem forte, marcada por posicionamentos firmes, experiências variadas na mídia e episódios que ajudaram a moldar sua relação com o público.

A seguir, reunimos 5 curiosidades que ajudam a contextualizar quem é a veterana dentro e fora do reality!

1. Primeira ex-BBB expulsa a retornar ao programa

Ana Paula Renault entrou pela primeira vez na casa do Big Brother Brasil em 2016 e rapidamente se destacou pelos inúmeros conflitos e discussões com outros participantes. Sua trajetória na edição foi marcada por embates constantes e forte envolvimento emocional. No entanto, após um episódio de agressão física contra Renan Oliveira, ela acabou sendo expulsa do programa.

Sua volta ao reality, no BBB 26, chamou ainda mais atenção justamente por esse passado controverso. A decisão da produção de convidá-la como veterana marca um feito inédito no formato e reforça o peso simbólico de sua trajetória dentro do programa.

2. Formação acadêmica e trajetória profissional

Muito antes de se tornar conhecida do grande público, Ana Paula construiu sua base profissional no jornalismo. Ela é formada pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas). Essa formação ajuda a explicar sua facilidade para se expressar, argumentar e opinar com firmeza — características que se tornaram evidentes ao longo de suas participações na televisão.

3. Vítima de perseguição por fã

Em 2025, Ana Paula usou as redes sociais para relatar um episódio preocupante de perseguição. Segundo ela, uma fã passou a segui-la de forma insistente e chegou a tentar abrir a porta do carro por aplicativo em que ela estava. O caso gerou grande repercussão e levantou discussões sobre segurança, exposição pública e os limites entre admiração e comportamento criminoso, já que o stalking é tipificado como crime no Brasil.

Passagens polêmicas por programas de TV fortaleceram sua imagem pública (Imagem: Reprodução digital | Rede Globo)

4. Participação no reality “A Fazenda”

Antes de retornar ao Big Brother Brasil como veterana, Ana Paula também integrou o elenco de “A Fazenda”, outro reality de grande audiência da TV aberta. Assim como no BBB, sua passagem pelo programa foi marcada por embates diretos e posicionamentos firmes, o que acabou contribuindo para sua eliminação nas primeiras semanas. A experiência reforçou sua imagem pública como alguém que não evita confrontos e mantém uma postura intensa diante de situações de convivência extrema.

5. Apresentadora na TV aberta e atuação em novela

Após ganhar projeção nacional no Big Brother Brasil, Ana Paula Renault ampliou sua atuação na mídia e passou a trabalhar como apresentadora na TV Globo no “Vídeo Show”, programa que já não está mais no ar, no qual comentava e entrevistava ex-participantes do reality, e fez uma participação especial como ela mesma na novela “Haja Coração” (2016).