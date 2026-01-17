O resultado do Vestibular 2026 da Universidade Federal do Paraná (UFPR) foi divulgado nesta sexta-feira (16/01). Desde a pandemia da Covid-19, esse foi o maior vestibular da instituição, com 4.314 aprovados. Desse total, 62,31% fizeram o ensino médio em escolas públicas.

Dos 4.314 aprovados no vestibular, 2.625 (60,85%) são da ampla concorrência e 1.658 (38,43%) foram aprovados pela Lei de Cotas. Todos os cotistas fizeram o ensino médio integralmente em escola pública – primeira condição para concorrer por cotas. A maior parte deles (951) não se enquadra em nenhuma outra categoria de cotas.

Dos restantes, 331 foram aprovados na categoria de pretos, pardos ou indígenas; 250 na categoria de famílias com renda mensal de até um salário mínimo por pessoa e 54, na categoria de pessoa com deficiência. Também foi aprovado um candidato na categoria quilombola.

Foram aprovados ainda 31 candidatos (0,72% do total) para as vagas suplementares para pessoas com deficiência.

Maioria dos aprovados na UFPR moram no Paraná

A maior parte dos novos aprovados da UFPR são do sexo feminino (53,11%), concluíram o ensino médio em 2025 (58,37%) e moram no Paraná (90,36%). Em relação à idade, 40,7% dos aprovados completarão 18 anos este ano.

Das cinco maiores notas alcançadas no Vestibular 2026, quatro são do curso de Medicina (uma de Toledo e três de Curitiba) e uma é do curso de Física.

Documentos necessários para registro acadêmico na UFPR

Após a divulgação do resultado, tanto os aprovados na chamada geral quanto os 3.982 candidatos em lista de espera têm até as 17h59 da próxima segunda-feira (19/01) para enviar os documentos para o registro acadêmico.

Para os candidatos em lista de espera, o envio da documentação não garante vaga na UFPR, mas é imprescindível para que estejam aptos a serem incluídos nas chamadas complementares, caso haja vagas e tenham nota suficiente.

Os documentos exigidos são: a) histórico escolar do ensino médio, incluindo os anexos, se houver; b) certificado de conclusão ou declaração de conclusão do ensino médio emitida pela instituição de ensino da pessoa candidata.

Todo o processo de envio de documentos está detalhado no Manual de Registro Acadêmico, disponível no site do Núcleo de Concursos – www.nc.ufpr.br.

A primeira chamada complementar do vestibular será publicada no dia 11 de fevereiro.

As aulas na UFPR começam no dia 2 de fevereiro para os alunos de Medicina (Curitiba e Toledo) e no dia 23 de fevereiro para os demais cursos.