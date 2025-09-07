Este domingo 7 de septiembre, Atlético Nacional recibirá al Deportivo Independiente Medellín por la fecha diez de la Liga BetPlay Dimayor 2025-II, ambos buscarán consolidarse dentro de los ocho para acercarse a la clasificación a cuadrangulares.

Atlético Nacional viene de ganar ante Envigado por liga, pero con un sabor amargo al ganar por la mínima ante un equipo naranja que tuvo nueve jugadores durante más de 45 minutos.

Última victoria ante el DIM

El historial reciente favorece al equipo del pueblo ya que, de los últimos 10 partidos disputados entre ambos, Medellín ha ganado 4, han empatado en 5 oportunidades y Nacional solamente ha ganado 1. La última vez que el verde se llevó los tres puntos fue el 30 de abril de 2023, en esa ocasión el resultado fue (1-3) en la fecha 17 del torneo apertura. Los goleadores fueron Jefferson Duque por duplicado y Tomás Ángel; para la visita el único tanto lo convirtió Daniel Londoño.

Atlético Nacional acumula 12 partidos invicto sumando Liga, Copa BetPlay y Copa Libertadores. La última vez que vio la derrota fue contra el Deportivo Pereira por la fecha 3 de la Liga BetPlay Dimayor 2025-II. Desde entonces ha ganado 5 encuentros y empatado 7, entre ellos los partidos de ida y vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores contra Sao Paulo de Brasil en donde perdería por penales.

Medellín dominando la liga

Por su parte, el Deportivo Independiente Medellín se encuentra segundo de la Liga a tan solo un punto del líder Junior de Barranquilla; en donde buscará llevarse los tres puntos para subirse a la cima de la tabla de posiciones. En total, acumula 10 partidos invicto entre Copa y Liga BetPlay, mostrando un gran juego colectivo con figuras que empiezan a resaltar como Jarlan Barrera que se ha convertido en el eje del equipo.

Jugadores con la selección

Nacional llega a este partido con bajas sensibles en la nómina, debido a la ausencia de cinco jugadores que se encuentran convocados a las selecciones Colombia de mayores y sub-20. Ellos son David Ospina, Andrés Felipe Román y Marino Hinestroza, quienes están disputando las eliminatorias hacia el la Copa Mundial de la FIFA 2026 y que son parte fundamental de la estructura de Gandolfi. Por otra parte, Simón García y Elkin Rivero hacen parte del microciclo de la selección Colombia sub-20 de cara a la Copa Mundial Masculina Sub-20 de la FIFA Chile 2025.

Posible nómina titular para el clásico paisa

Teniendo en cuenta las bajas ya mencionadas, se suman Cesar Haydar y Matheus Uribe quienes están en departamento médico, por esto, los elegidos para iniciar el partido serían:

Harlen Castillo; Joan Castro, Juan José Arias, William Tesillo, Camilo Cándido; Jorman Campuzano, Juan Manuel Zapata; Marlos Moreno, Juan Bauza, Andrés Sarmiento; Alfredo Morelos.