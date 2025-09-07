O eclipse lunar de 7 de setembro, também conhecido como “Lua de Sangue” deixará a Lua vermelha por mais de 80 minutos. No Brasil, o fenômeno não poderá ser observado a olho nu. O Observatório Nacional transmitirá o evento ao vivo no YouTube, a partir das 12h (horário de Brasília).
Quanto tempo vai durar o eclipse lunar?
O fenômeno dura pouco mais de uma hora e vinte minutos e, neste domingo (7), será o mais longo de 2025. A coloração avermelhada surge porque, mesmo bloqueada, parte da luz solar consegue atravessar a atmosfera da Terra. Nesse caminho, as cores azuladas se dispersam, enquanto os tons vermelhos passam e iluminam a Lua com uma aura dramática.
Veja fotos da Lua de sangue
Veja fotos da Lua de sangue
Horário e onde assistir o eclipse lunar
Embora o eclipse aconteça na madrugada de 8 de setembro, os brasileiros não terão como observá-lo a olho nu, por aqui, será dia. Mas isso não significa ficar de fora: o Observatório Nacional transmitirá o evento ao vivo no YouTube, a partir das 12h (horário de Brasília) de domingo, 7 de setembro, permitindo acompanhar cada fase em tempo real.
Já em outras partes do mundo, o espetáculo será visível sem precisar de tela. Na Índia, ocorrerá entre 23h do dia 7 e 0h22 do dia 8; na Austrália, entre 1h30 e 2h52 do dia 8. Países como Egito e África do Sul também terão seu momento de Lua avermelhada iluminando o céu.
Quando acontece o próximo eclipse lunar no Brasil?
Para nós, resta a contagem regressiva: a próxima chance de ver um eclipse lunar total no Brasil será em 3 de março de 2026, segundo a Nasa. E vale lembrar a recomendação dos astrônomos: mesmo em locais onde o fenômeno é visível, começar a observação cerca de 75 minutos antes da totalidade torna a experiência ainda mais impressionante.