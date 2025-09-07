O eclipse lunar de 7 de setembro, também conhecido como “Lua de Sangue” deixará a Lua vermelha por mais de 80 minutos. No Brasil, o fenômeno não poderá ser observado a olho nu. O Observatório Nacional transmitirá o evento ao vivo no YouTube, a partir das 12h (horário de Brasília).

Quanto tempo vai durar o eclipse lunar?

O fenômeno dura pouco mais de uma hora e vinte minutos e, neste domingo (7), será o mais longo de 2025. A coloração avermelhada surge porque, mesmo bloqueada, parte da luz solar consegue atravessar a atmosfera da Terra. Nesse caminho, as cores azuladas se dispersam, enquanto os tons vermelhos passam e iluminam a Lua com uma aura dramática.

Veja fotos da Lua de sangue

Eclipse lunar total é visto em Alta Verapaz, Guatemala, em 14 de março — Foto: Johan ORDÓÑEZ / AFP
Eclipse lunar total é visto da perspectiva de estátua de Marilyn Monroe, em Palm Springs, em 13 de março de 2025 — Foto: Patrick T. Fallon / AFP
Lua de sangue vista em Donon, noroeste da Espanha, em 14 de março de 2025 — Foto: MIGUEL RIOPA / AFP
3 de 16
Lua de sangue em Palm Springs, Califórnia, EUA — Foto: Patrick T. Fallon / AFP

Observadores de reúnem em planetário para ver a Lua de sangue, em Caracas — Foto: JUAN BARRETO / AFP

Lua de sangue vista na Cidade do México, em 13 de março de 2025 — Foto: Yuri CORTEZ / AFP

Pessoas observam Lua de sangue em Caracas, em 14 de março de 2025 — Foto: Juan BARRETO / AFP

Lua de sangue vista em Caracas, em 14 de março de 2025 — Foto: JUAN BARRETO / AFP

Lua de sangue entra na umbra antes do eclipse total, em visão de Merritt Island, Flórida, EUA, em 14 de março de 2025 — Foto: Brandon Bell / Getty Images via AFP

Lua de sangue vista em Merritt Island, Florida, em 14 de março de 2025 — Foto: Brandon Bell/Getty Images/AFP

Eclipse lunar total visto em Palm Springs, em 13 de março de 2025 — Foto: Patrick T. Fallon / AFP

Evolução da Lua de sangue na Cidade do México, em 13 de março de 2025 — Foto: Yuri CORTEZ / AFP

Lua de sangue é vista em Los Angeles, EUA, em 13 de março de 2025 — Foto: Frederic J. Brown / AFP

Lua de sangue vista em Daytona Beach, Flórida, em 14 de março de 2025 — Foto: Miguel J. Rodriguez Carrillo Getty Images/AFP

Lua de sangue vista em San Salvador, El Salvador, em 14 de março de 2025 — Foto: Marvin RECINOS / AFP

Eclipse lunar em progresso visto da Cidade do México, em 14 de março de 2025 — Foto: Yuri CORTEZ / AFP

Horário e onde assistir o eclipse lunar

Embora o eclipse aconteça na madrugada de 8 de setembro, os brasileiros não terão como observá-lo a olho nu, por aqui, será dia. Mas isso não significa ficar de fora: o Observatório Nacional transmitirá o evento ao vivo no YouTube, a partir das 12h (horário de Brasília) de domingo, 7 de setembro, permitindo acompanhar cada fase em tempo real.

Já em outras partes do mundo, o espetáculo será visível sem precisar de tela. Na Índia, ocorrerá entre 23h do dia 7 e 0h22 do dia 8; na Austrália, entre 1h30 e 2h52 do dia 8. Países como Egito e África do Sul também terão seu momento de Lua avermelhada iluminando o céu.

Quando acontece o próximo eclipse lunar no Brasil?

Para nós, resta a contagem regressiva: a próxima chance de ver um eclipse lunar total no Brasil será em 3 de março de 2026, segundo a Nasa. E vale lembrar a recomendação dos astrônomos: mesmo em locais onde o fenômeno é visível, começar a observação cerca de 75 minutos antes da totalidade torna a experiência ainda mais impressionante.

