Já garantida na Copa do Mundo de 2026, a seleção brasileira inicia nesta sexta-feira (10) os amistosos de preparação para tentar buscar o sexto título mundial. O caminho passará pela Coreia do Sul, adversário da partida que acontece em Seul, com bola rolando às 8h (horário de Brasília).
A principal novidade para o duelo será o goleiro Bento, que iniciará como titular no lugar do lesionado Alisson.
“Amanhã vai começar o jogo o Bento, e no seguinte Hugo Souza será o goleiro”, confirmou o técnico Carlo Ancelotti em entrevista coletiva nesta quinta-feira, destacando a partida contra os sul-coreanos como uma chance de o Brasil dar um passo à frente na preparação. “Amanhã será uma oportunidade para a equipe melhorar a qualidade, melhorar a atitude, melhorar o convencimento que tem que ter para a Copa do Mundo”.
Para Ancelotti, disputar amistosos contra Coreia do Sul e Japão nesta Data Fifa dará ao Brasil a possibilidade de voltar a testar seu futebol contra escolas diferentes na preparação rumo à Copa do Mundo.
“São jogos em que temos a ideia de enfrentar equipes de escolas asiáticas. Obviamente, conhecemos e é uma escola que evoluiu muito nos últimos anos. Gostamos de jogar esses dois jogos, serão partidas difíceis, mas que serão importantes para enfrentar o que pode acontecer na Copa do Mundo”.
Segundo o treinador, a tendência é de que a seleção brasileira retome uma formação similar àquela que venceu o Chile, no Maracanã, no dia 4 de setembro.
Com isso, um possível time para encarar a Coreia do Sul tem: Bento; Vitinho, Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Paquetá [Bruno Guimarães]; Rodrygo, Vinicius Jr, Matheus Cunha e Estêvão.
Questionado sobre ter uma ‘base Real Madrid’ para a partida desta sexta-feira, considerando que trabalhou com quatro nomes do provável time titular durante a passagem vitoriosa pelo Santiago Bernabéu, Ancelotti se esquivou e garantiu ter “leque aberto” em relação aos nomes para a Copa do Mundo.
“Acho que a base que a seleção tem é ampla, e não só esses jogadores. Claro que conheço eles muito bem esses jogadores e também outros. Gosto muito do ambiente da equipe e acho que isso é muito positivo, pela atitude dos jogadores, pelo profissionalismo”, disse o italiano.
“Estou convencido que vamos preparar um ambiente muito positivo para a Copa do Mundo com peças muito importantes, com os jogadores que estão aqui e outros que não estão”.
Próximos jogos da seleção brasileira:
-
Coreia do Sul (F) – 10/10, 8h (de Brasília) – Amistoso
-
Japão (F) – 14/10, 7h30 (de Brasília) – Amistoso