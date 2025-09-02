– Trocamos um belíssimo jogador (Richard Ríos) por outro que chega da Premier League, com experiência. No início de temporada lá (na Inglaterra), aqui é meio (de temporada). Vamos ver como chega. Esse tipo de jogador não precisa perguntar para o treinador se ele gosta ou não gosta, porque sabemos todos da qualidade que ele pode trazer para a nossa equipe – declarou.
Andreas Pereira embarca rumo ao Brasil para se apresentar no Palmeiras
