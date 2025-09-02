A Nestlé nomeou Philipp Navratil como seu novo presidente-executivo depois que a empresa suíça de alimentos demitiu Laurent Freixe devido a um relacionamento romântico não revelado com uma funcionária.
Uma investigação interna mostrou que Laurent Freixe mantinha um relacionamento escondido com uma subordinada direta, segundo comunicado divulgado nesta segunda-feira.
A apuração foi conduzida pelo presidente do conselho, Paul Bulcke, e pelo diretor independente principal, Pablo Isla, com apoio de assessoria jurídica externa independente.
“Essa foi uma decisão necessária. Os valores e a governança da Nestlé são fundamentos sólidos da nossa companhia. Agradeço a Laurent por seus anos de serviço”, disse Bulcke, de acordo com o comunicado.
A estratégia de Freixe era reacender o crescimento e conquistar os consumidores aumentando os investimentos em publicidade e apostando em menos iniciativas de produtos, porém de maior porte.
A mudança abrupta aumenta a turbulência na liderança da Nestlé. Freixe assumiu o comando após a surpreendente demissão de Mark Schneider, dispensado devido ao desempenho fraco durante seus quase oito anos de mandato.
Ele também deu início a uma revisão estratégica das marcas de vitaminas com desempenho fraco e separou a divisão de águas da Nestlé, transformando-a em uma unidade independente.
Philipp Navratil, um veterano da empresa com mais de 20 anos de casa, entrou para o conselho executivo no início deste ano e vinha atuando como CEO da Nespresso, da Nestlé.
Anteriormente, foi vice-presidente sênior e chefe da Unidade Estratégica de Negócios de Café, sendo responsável pela estratégia global da marca Nescafé e pela parceria de licenciamento com a Starbucks.
“Adoto plenamente a direção estratégica da empresa, assim como o plano de ação estabelecido para impulsionar o desempenho da Nestlé”, disse ele, segundo o comunicado desta segunda-feira.
O caso amoroso com um CEO acontece pouco mais de um mês depois de um episódio que viralizou na internet: um também CEO, este de uma empresa especializada em soluções de software, foi flagrado pela “câmera do beijo” num show do Coldplay nos EUA com a chefe de recursos humanos da sua empresa. O caso aconteceu em julho.
Ao se darem conta do que havia acabado de acontecer, os dois tentaram imediatamente esconder o rosto ao perceberem que estavam sendo filmados.