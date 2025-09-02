A Nestlé demitiu Laurent Freixe do cargo de CEO da empresa após uma investigação concluir que ele manteve um relacionamento amoroso secreto com uma subordinada.
Freixe estava na companhia há mais de 40 anos e violou o código de conduta da Nestlé com a postura adotada, de acordo com a empresa. Freixe não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
“Esta foi uma decisão necessária. Os valores e a governança da Nestlé são bases sólidas de nossa empresa. Agradeço a Laurent por seus anos de serviço na Nestlé”, disse o presidente Paul Bulcke.
A companhia já anunciou nesta segunda-feira (1º) a nomeação de Philipp Navratil para o cargo. O novo CEO começou como auditor em 2001 e, desde então, liderou negócios na América Latina e o portfólio global de café, mais recentemente na Nespresso. Ele ingressou no conselho executivo no início deste ano.
A saída de Freixe ocorre apenas um ano após ele ter sido nomeado para substituir Mark Schneider como diretor executivo do grupo, que reportou um lucro líquido de 10,9 bilhões de francos suíços (R$ 74,18 bilhões) no ano passado.
A empresa possui um vasto portfólio de mais de 2.000 marcas, abrangendo café, confeitaria e produtos para animais de estimação.
O francês estava tentando reorientar a Nestlé para suas marcas principais e restaurar uma cultura empresarial que ele sentia ter sido perdida sob Schneider. Freixe havia trabalhado anteriormente para a Nestlé em funções na Hungria, Espanha e América Latina.
Jean-Philippe Bertschy, analista do banco suíço Vontobel, disse que a mudança de liderança ocorre em um “momento sensível”.
“A Nestlé já está sob os holofotes em meio a um fluxo de notícias negativas. A nomeação de Philipp Navratil, um líder comprovado com um excelente histórico, é encorajadora… já que os nervos dos investidores têm sido testados por vários meses”, avaliou.
Além das vendas lentas nos negócios principais, as autoridades francesas invadiram os escritórios da Nestlé em julho como parte de uma investigação sobre a suspeita de uso de métodos de filtragem não autorizados na famosa água mineral engarrafada Perrier.