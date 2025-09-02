Cantora pede indenização de R$ 15 mil e acusa rede social de falhar ao não remover conta fraudulenta com seu nome
MC Mirella decidiu recorrer à Justiça depois de enfrentar uma situação delicada nas redes sociais. A cantora, que já havia acionado o iFood, agora também processa o Facebook por causa de um perfil falso no Instagram que usa seu nome e sua imagem de forma indevida.
Segundo a artista, a página em questão contava até mesmo com uma verificação, o que aumentava a credibilidade do perfil e confundia seguidores. Para piorar, o falso usuário teria divulgado fotos e vídeos íntimos da funkeira, sem autorização. Mirella destacou que parte desse material faz parte de conteúdos que ela comercializa em plataformas pagas e, portanto, não poderiam ser compartilhados publicamente.
A indignação de Mirella aumentou ainda mais quando descobriu que sua imagem estava sendo usada para divulgar plataformas de jogos de azar, o que ela considera ilícito e prejudicial para sua carreira. “Tudo isso atinge minha honra, minha imagem e minha atuação profissional”, afirmou a cantora no processo, alegando que até mesmo seu perfil oficial, usado como ferramenta de trabalho, foi afetado.
Mirella também criticou diretamente o Facebook. De acordo com ela, a empresa se negou a remover a conta falsa, alegando que o perfil não violava os padrões da comunidade. A funkeira acusa a rede de falhar em seu papel de prestadora de serviços e de lesá-la como consumidora.
No processo, Mirella pediu uma tutela de urgência para bloquear e suspender imediatamente o perfil. Além disso, solicitou a revelação dos dados do responsável pela conta e uma indenização de R$ 15 mil por danos morais. A ação segue em andamento na Justiça. As informações são da colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles.