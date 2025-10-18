– A Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo informa ao público, à mídia e aos torcedores em geral que, infelizmente, o jogador Bryan Angulo Tenorio sofreu um atentado contra sua vida. Graças ao atendimento médico oportuno e ao apoio de seus companheiros de equipe, podemos confirmar que seu estado de saúde é estável. Também informamos que vários de nossos jogadores receberam ameaças relacionadas ao evento esportivo agendado para esta sexta-feira, 17 de outubro de 2025, contra o clube Búhos ULVR – publicou a LDU Portoviejo.
Angulo, ex-Santos, sofre atentado no Equador; jogadores foram ameaçados antes de jogo
