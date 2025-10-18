A Polícia Civil de Mato Grosso cumpriu quatro mandados de busca e apreensão no caso do padre que foi pego no flagra com a noiva de um fiel em Nova Maringá, a 392 quilômetros de Cuiabá, na manhã desta quinta-feira, 16.
O objetivo dos agentes foi investigar a divulgação indevida do vídeo que viralizou nas redes sociais, expondo o caso. Nas imagens, a noiva, uma mulher de 21 anos, aparece escondida embaixo da pia do banheiro da casa paroquial e fica paralisada ao ser encontrada e filmada. O vídeo “expõe a intimidade da vítima”, diz a polícia.
Os agentes foram atrás de dispositivos eletrônicos que possam conter imagens da noiva, como aparelhos celulares, computadores, cartões de memórias, pen-drives, entre outras mídias.
As investigações apuram os crimes de constrangimento ilegal qualificado, praticado mediante violência ou participação de três ou mais pessoas, dano qualificado, invasão de domicílio qualificada, praticada no período da noite e com violência, exposição da intimidade e dano psicológico contra a vítima, que visivelmente entra em estado de choque após ter a intimidade registrada pelas câmeras.
A entrada da polícia no caso se deu após os vídeos viralizarem na internet, dando repercussão nacional ao assunto. Logo que isso ocorreu, a família da noiva procurou as autoridades.
As investigações seguem em andamento para individualização da conduta dos investigados, esclarecimento dos fatos e devida responsabilização dos envolvidos. A polícia não informou quem ou quantas pessoas estão sendo investigadas.
As ordens judiciais para a operação foram expedidas pela Justiça com base em investigações do inquérito policial instaurado na Delegacia de São José do Rio Claro e foram cumpridas com apoio da equipe da Delegacia de Tapurah.
Os advogados do noivo também acionaram a polícia e o poder judiciário. Eles se pronunciaram sobre a situação em uma nota divulgada no final da noite da quarta-feira, 15.
Relembre o caso
O padre da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Nova Maringá, Luciano Braga Simplício, foi flagrado em situação comprometedora com a noiva de um fiel. A mulher foi encontrada escondida debaixo da pia do banheiro de dentro da casa paroquial. Ela foi filmada com celular por membros da comunidade, que foram até o local — a cena viralizou nas redes sociais.
No vídeo, o padre é abordado dentro da casa paroquial, apenas usando shorts, enquanto o fiel grita para a noiva abrir a porta do banheiro onde ela estava. Com a recusa dela, um homem arromba a porta e encontra a mulher tentando se esconder enquanto usava apenas uma roupa curta. O homem filma o rosto dela, que fica paralisada no chão, sem dizer nada.
Após a repercussão do caso, um suposto áudio do padre tentando se explicar também passou a ser compartilhado nas redes sociais — VEJA não conseguiu comprovar a veracidade do material. No áudio, um homem diz que não teve qualquer relação sexual ou amorosa com a mulher e que ele estava de shorts apenas porque estava tomando banho instantes antes dos membros da comunidade chegarem ao local e gravarem o vídeo.
Procurada por VEJA, a diocese de Diamantino (MT) informou que está ciente do episódio e que todas as medidas canônicas previstas já estão sendo devidamente tomadas — apontando que o líder religioso pode ser afastado. Em nota assinada pelo bispo dom Vital Chitolina, que lidera a diocese, a instituição diz que decidiu tomar as medidas “tendo em vista o bem da igreja e do povo de Deus”.
A reportagem também entrou em contato com a paróquia, que não contentou o caso e apenas repassou o material da diocese.
A equipe de VEJA também procurou moradores da cidade, que tem menos de 6.000 habitantes, para entender a repercussão local, no entanto, a maior parte das pessoas contactadas se negou a falar sobre a situação. “Não posso opinar. Como a cidade é pequena, envolve um líder religioso muito querido e a outra parte é amigo ou familiar de metade da cidade”, avaliou um morador. Outra pessoa confirmou a situação ao dizer que até gostaria de comentar, mas que não faria porque é amigo da ex-noiva: “Pega mal”.